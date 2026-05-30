Romano: Iraola će u Liverpool!

Ugledni insajder za transfere igrača i trenera Fabrizio Romano objavio je kako će novi trener Liverpoola postati Andoni Iraola. On je donedavno vodio Bournemouth i ubrzo nakon otkaza Arnea Slota našao novi angažman na klupi 'redsa'. Na službenoj stranici Liverpoola u subotu je osvanula vijest o Slotovom otkazu, a popularni insajder je na društvenim mrežama podijelio ekskluzivnu vijest.

Iraola je imao impresivnu nogometnu karijeru prije trenerske. On je legenda Athletic Bilbaa za kojeg je nastupio 514 puta, a na zalasku karijere igrao je još i za New York City. Bio je desni bek i nastupio je sedam puta za Španjolsku. Kao trener je prije engleskog prvoligaša vodio AEK Larnacu, Mirandés i Rayo Vallecano.

Na klupi Bournemoutha igrao je vrlo ofenzivan i napadački nogomet s puno rizika i okomitosti. To mu se isplatilo jer je u tri godine na klupi premierligaša redom bio dvanaesti, deveti i šesti. Na klupi 'cherriesa' vodio je 127 utakmica, pobijedio 48, izgubio 38 i 41 put slavio. Ove sezone je ostvario najviši plasman u povijesti kluba (6.) i po prvi put izborio europsko natjeacanje, odnosno Europsku ligu.