Romano: Joško Gvardiol će potpisati novi ugovor s Cityjem!

Piše Domagoj Vugrinović,
Romano: Joško Gvardiol će potpisati novi ugovor s Cityjem!
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Pregovori su u tijeku. Iako je Joško trenutačno ozlijeđen, razgovori traju i vidjet ćemo kada će klub objaviti dogovor, naglasio je najpoznatiji nogometni insajder

Najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano gostovao je kod Valentine Miletić u novoj epizodi emisije Druga strana medalje na MAXSportu, gdje je govorio o svojoj karijeri, svakodnevnom poslu, ali i otkrio jednu zanimljivu informaciju vezanu uz hrvatski nogomet. Talijanski novinar objasnio je kako je od novinara Sky Sporta izrastao u jednog od najutjecajnijih nogometnih insajdera na svijetu. Iako ima tek 33 godine, priznaje da je posao kojim se bavi vrlo zahtjevan i stresan.

- To je veliki izazov za mene. Nekad moraš znati kad je dovoljno i kad je najbolje povući se. Po tom pitanju moj je idol Toni Kroos, koji je otišao iz nogometa dok je bio na vrhu. Svaka mu čast na tome. Mogao je ostati kao Luka Modrić, koji je i s 40 godina među tri najbolja igrača Serie A, ali je odlučio da je kraj - rekao je Romano.

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Dodao je kako trenutačno ne planira povlačenje, ali razmišlja o drukčijem tempu rada.

- To ne znači da se i ja povlačim, ali mislim da ću malo spustiti gas jer je to jedini način da ostaneš relevantan. U suprotnom se istrošiš. Tražit ću druge načine i platforme za posao kojim se bavim. Prije ili poslije doći će neki novi novinari poput mene.

VELIKI LUKA Gazzetta je stavila Modrića na naslovnicu: Milan, ljubavi moja
Gazzetta je stavila Modrića na naslovnicu: Milan, ljubavi moja

Tijekom razgovora dotaknuli su se i hrvatskih nogometaša. Na pitanje ima li kakvu novu informaciju, Romano je otkrio kako bi Joško Gvardiol uskoro mogao produžiti suradnju s Manchester Cityjem.

Joško Gvardiol potpisat će novi ugovor s Manchester Cityjem. Pregovori su u tijeku. Iako je Joško trenutačno ozlijeđen, razgovori traju i vidjet ćemo kada će klub objaviti dogovor - rekao je Romano.

Gvardiol je u Manchester City stigao u ljeto 2023. iz Leipziga u transferu vrijednom oko 90 milijuna eura, a aktualni ugovor s engleskim klubom vrijedi mu do ljeta 2028. godine.

