Romano: Mogao bi propasti transfer Mlačića u Inter Milan!

Piše Petar Božičević,
Romano: Mogao bi propasti transfer Mlačića u Inter Milan!
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ove je sezone Mlačić za Hajduk odigrao 18 utakmica i namjestio dva gola, a u sistemu Gonzala Garcije nametnuo se kao prva opcija na poziciji stopera. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura

Branimir Mlačić (18) velika je želja milanskog Intera, ali transfer bi se mogao izjaloviti, objavio je Fabrizio Romano. 

Naime, radi se o tome da je Hajdukov stoper potpisao ugovor s novom agencijom, Lian Sport Group, koja već zastupa mnoge poznate igrače poput Josipa Šutala i Miloša Kerkeza. 

Iako je dogovor s Interom bio vrlo blizu realizacije, čelnici milanskog kluba ne žele više čekati odgovor Mlačića i ako uskoro ne pristane na njihove uvjete, do transfera neće doći, prenosi Romano. 

Mlačić je viceprvaka Europe iznenadio time što je zatražio malo više vremena za odluku, a u Interu su smatrali da je posao praktički dogovoren. Sada strahuju da bi mladi stoper mogao odabrati neku drugu opciju za nastavak karijere. 

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu
Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ove je sezone Mlačić za Hajduk odigrao 18 utakmica i namjestio dva gola, a u sistemu Gonzala Garcije nametnuo se kao prva opcija na poziciji stopera. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura. 

