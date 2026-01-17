Romano: Mogao bi propasti transfer Mlačića u Inter Milan!

Branimir Mlačić (18) velika je želja milanskog Intera, ali transfer bi se mogao izjaloviti, objavio je Fabrizio Romano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Naime, radi se o tome da je Hajdukov stoper potpisao ugovor s novom agencijom, Lian Sport Group, koja već zastupa mnoge poznate igrače poput Josipa Šutala i Miloša Kerkeza.

Iako je dogovor s Interom bio vrlo blizu realizacije, čelnici milanskog kluba ne žele više čekati odgovor Mlačića i ako uskoro ne pristane na njihove uvjete, do transfera neće doći, prenosi Romano.

Mlačić je viceprvaka Europe iznenadio time što je zatražio malo više vremena za odluku, a u Interu su smatrali da je posao praktički dogovoren. Sada strahuju da bi mladi stoper mogao odabrati neku drugu opciju za nastavak karijere.

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ove je sezone Mlačić za Hajduk odigrao 18 utakmica i namjestio dva gola, a u sistemu Gonzala Garcije nametnuo se kao prva opcija na poziciji stopera. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura.