Ove je sezone Mlačić za Hajduk odigrao 18 utakmica i namjestio dva gola, a u sistemu Gonzala Garcije nametnuo se kao prva opcija na poziciji stopera. Prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura
Romano: Mogao bi propasti transfer Mlačića u Inter Milan!
Branimir Mlačić (18) velika je želja milanskog Intera, ali transfer bi se mogao izjaloviti, objavio je Fabrizio Romano.
Naime, radi se o tome da je Hajdukov stoper potpisao ugovor s novom agencijom, Lian Sport Group, koja već zastupa mnoge poznate igrače poput Josipa Šutala i Miloša Kerkeza.
Iako je dogovor s Interom bio vrlo blizu realizacije, čelnici milanskog kluba ne žele više čekati odgovor Mlačića i ako uskoro ne pristane na njihove uvjete, do transfera neće doći, prenosi Romano.
Mlačić je viceprvaka Europe iznenadio time što je zatražio malo više vremena za odluku, a u Interu su smatrali da je posao praktički dogovoren. Sada strahuju da bi mladi stoper mogao odabrati neku drugu opciju za nastavak karijere.
