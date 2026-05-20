Romano: Mourinho je potpisao trogodišnji ugovor s Realom

Piše Domagoj Vugrinović,
Portugalac je potpisao trogodišnji ugovor s Realom, uz mogućnost produljenja na još jednu godinu. Bit će mu ovo povratak u španjolsku prijestolnicu nakon 13 godina

Najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je da se Jose Mourinho vraća na klupu Real Madrida. Prema njegovim informacijama, portugalski trener dogovorio je trogodišnju suradnju s kraljevskim klubom, koja bi trebala trajati do ljeta 2029. godine. U ugovor su uključili i mogućnost produljenja na još jednu sezonu, ako obje strane budu zadovoljne suradnjom. Od cijelog posla profitirat će i Benfica, Mourinhov sadašnji klub, kojem bi trebala pripasti tri milijuna eura odštete.

Mourinho bi tako trebao postati čak četvrti trener Realove prve momčadi u samo godinu dana. Prije njega momčad su vodili Carlo Ancelotti, Xabi Alonso i privremeno rješenje Alvaro Arbeloa. U Madridu su razmatrali i druge opcije, među kojima su se spominjali Mauricio Pochettino i Didier Deschamps, ali Portugalac se od početka nametnuo kao glavno rješenje.

Njegov povratak u Real dolazi u trenutku kada svlačionicu potresaju brojni problemi. Mediji su posljednjih dana pisali o sukobu Auréliena Tchouaménija i Federica Valverdea, ali i o ispadu Kyliana Mbappéa prema Arbeloi nakon utakmice protiv Ovieda. Upravo su takve okolnosti dodatno uvjerile klupsku upravu da joj treba trener čvrste ruke, sposoban vratiti disciplinu i autoritet u momčad koju opisuju kao sve napetiju.

Mourinhov dolazak ne bi trebao poremetiti ni izborni proces koji je pokrenuo predsjednik Florentino Pérez nakon konferencije za medije održane prošlog utorka. Pérez je i sam nedavno, u razgovoru za La Sextu, dao naslutiti da cijeni portugalskog stručnjaka.

- Već je bio ovdje i podigao je našu natjecateljsku razinu - rekao je Pérez na pitanje o Mourinhu, koji je bio jedini trener kojeg je posebno spomenuo u tom intervjuu.

U Realu i dalje smatraju da je njegov prvi mandat, od 2010. do 2013. godine, imao važnu ulogu u stvaranju temelja za kasnije uspjehe, među kojima se posebno ističu četiri osvojene Lige prvaka u razdoblju od 2014. do 2018.

