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Emotivno Romanovo pismo Luki Modriću: Imaš više Zlatnih lopti nego hejtera. Hvala, ne zbogom

Piše Ivan Kužela,
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Emotivno Romanovo pismo Luki Modriću: Imaš više Zlatnih lopti nego hejtera. Hvala, ne zbogom
Foto: Jeenah Moon
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Romano se emotivno oprostio od Modrića. Po njemu je bez Luke Hrvatska nezamisliva, a kapetan 'vatrenih' dobio je od poznatog novinara posebnu poruku koja dira u srca svih nogometnih fanova

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Luka Modrić je protiv Portugala odigrao 202. i posljednju utakmicu u hrvatskom dresu. Posebnu i emotivnu poruku hrvatskom kapetanu na društvenim mrežama poslao je ugledni sportski novinar Fabrizio Romano.

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Luka Modrić nakon Portugala VIDEO
Luka Modrić nakon Portugala | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Kako je ovo uopće moguće? Sljedeći Euro, sljedeće Svjetsko prvenstvo, Hrvatska, sastav… Luka Modrić, naravno. Ali, ne. Luka neće biti tamo. Zvuči nestvarno. Posljednji put kada smo gledali Hrvatsku bez Modrića, internet je bio na žici. Koristili su se samo stolna računala. iPhone još nije ni postojao.

Spomenuo je kako se mnoge novije generacije nisu gledale Hrvatsku bez njega.

- Neki od nas zapravo nikada nisu ni gledali Hrvatsku bez Lukite. Odrasli smo uz Modrićevu generaciju. Klasa, asistencije, čarolija, trofeji i poštovanje. To je ključna riječ - poštovanje. Čovjek koji ima više Zlatnih lopti nego hejtera. Ovacije gdje god dođe, diljem Europe i svijeta. Takvoj se veličini zapravo ne može reći zbogom. Ali može se reći - hvala. Ne postoji snažnija slika za jednog sportaša, pa ni za jednog čovjeka, od ove. Jednostavno ne možemo zamisliti svoju reprezentaciju bez tebe. To znači da nisi samo legenda. Ti si povijest. Hvala ti, Luka Modriću. Maestro.

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Komentari 4
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