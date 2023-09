Romano opet ljuti hajdukove navijače objavom o Perišiću: On se želi vratiti pomoći Spursima

Nakon što se teško ozlijedio na treningu, Ivan Perišić (35) bio je na operaciji u austrijskom Innsbrucku te je krenuo s procesom oporavka, a krenula je utrka s vremenom što se tiče nastupa na Europskom prvenstvu u dresu 'vatrenih'.

No, ne radi se tu samo o utrci s vremenom za Euro, već i o tome u koji će se dres vratiti Ivan. Hoće li to biti dres Tottenhama s kojim ima ugovor do ljeta 2024. godine ili pak, kako bi mnogi navijači Hajduka voljeli, u 'bilom' dresu kako se spominjalo u posljednje vrijeme.

Dok se nagađalo kako je u transferu Luke Vuškovića (16) put Londona bilo govora i o Ivanovom povratku, insajder Fabrizio Romano ipak navodno zna nešto više.

- Ivan Perišić sa svojim agentom nakon operacije. Njegov plan upravo kreće. Pomoći Tottenhamu u završnom dijelu sezone, a onda Europsko prvenstvo s reprezentacijom Hrvatske - napisao je Romano i tako ponovno naljutio navijače splitskog kluba.

Na spomenutoj je fotografiji Ivanov najbolji prijatelj i kum Frane Jurčević, a o oporavku se oglasio i hrvatski reprezentativac.

- Veliko hvala Dr. Finku i njegovim kolegama na napornom poslu i predanosti. Vraćam se na noge, polako, ali sigurno - zaključio je Perišić.