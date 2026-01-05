Uprava Cityja reagirala je ekspresno i odlučila prekinuti posudbu dvadesetogodišnjeg Maxa Alleynea u Watfordu nakon što se ozlijedio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol
Romano otkrio koliko će Joško Gvardiol izbivati s travnjaka!
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) ozlijedio se u derbiju 20. kola Premier lige između Manchester Cityja i Chelseaja. Utakmica je završila 1-1 nakon što je Enzo Fernandes poravnao u 94. minuti, dok je "građane" u vodstvo doveo Tijjani Reijnders. Ipak, veliki je problem za City što je uz izgubljene bodove ostao i bez ponajboljeg igrača, Gvardiola.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Renomirani sportski novinar Fabrizio Romano objavio je ekskluzivnu vijest o potezu Manchester Cityja nakon ozljede hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola. Engleski prvak s posudbe je s trenutnim učinkom povukao mladog stopera Maxa Alleynea, koji je bio u Watfordu.
Romano je u svojoj objavi otkrio kako će Gvardiol izbivati s terena nekoliko tjedana. Uprava kluba reagirala je ekspresno i odlučila prekinuti posudbu dvadesetogodišnjeg Maxa Alleynea u Watfordu. City je, prema Romanovim riječima, bio "vrlo zadovoljan" Alleyneovim razvojem i minutažom u drugoligaškom klubu te ga sada treba kao alternativu u obrani.
Ovaj potez sugerira da menadžer Pep Guardiola traži rješenja unutar vlastitog kadra umjesto da se upušta u paničnu kupovinu na tržištu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+