Romano potvrdio: Livaković će karijeru nastaviti u Gironi!

Prije samo godinu dana, turski mediji i navijači Fenerbahčea dizali su u nebesa hrvatskog golmana Dominika Livakovića (30). Sjajnim obranama je spašavao svoj klub, divljenje nije skrivao niti veliki Jose Mourinho koji ga je hvalio pa prošle godine nakon pobjede protiv Trabzonspora euforično zagrlio. Ipak, sve se promijenilo u završnici prošle sezone.

Hrvatski golman imao je seriju ozljeda, a Turčin Egribayat iskoristio je priliku, zadobio povjerenje portugalskog trenera i ustalio se na golu. Pa čak i kad se Livaković vratio. Naš golman povremeno je branio, činilo se kako se polako vraća u prvi sastav, no početak nove sezone pokazao je da Mourinho više ne računa na njega.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ipak, ponadao se hrvatski reprezentativac kako će se nešto promijeniti što se tiče njegova statusa nakon što je 'special one' dobio otkaz, no bilo je jasno da za njega mjesta više nema nakon što je klub doveo Edersona iz Manchester Cityja.

I tako su posljednjeg dana prijelaznog roka njegovi predstavnici krenuli u užurbanu potragu za novim klubom. Bila je to utrka s vremenom, htio ga je West Ham, ali ponuda nije došla na adresu Fenerbahčea, a onda se pojavio interes španjolskog prvoligaša Girone. Livaković je sve dogovorio sa Španjolcima samo se čekao konačni blagoslov od strane turskog kluba, a on je ubrzo i stigao. Kako je potvrdio Fabrizio Romano, hrvatski golman karijeru će nastaviti u Gironi. Provest će tamo sezonu na posudbi, nije poznato imaju li Španjolci opciju otkupa ugovora.

Završila je tako višemjesečna agonija kroz koju je prolazio u Turskoj. Ispunit će dugogodišnju želju i nastupiti u ligi petice, gdje kvalitetom i pripada. Imat će priliku u La Ligi dokazati klasu koju je pokazao nebrojeno puta noseći dres Dinama i hrvatske reprezentacije.

Riječ je o klubu koji je u vlasništvu grupacije koja u svom portfelju ima i Manchester City, a koji se prije tri godine vratio u La Ligu nakon godina lutanja u drugoj ligi. Prije dvije godine senzacionalno su osvojili treće mjesto u prvenstvu i plasirali se u Ligu prvaka, no prošle sezone doživjeli su ozbiljan pad i sa 16. mjestom jedva ostali u prvoj ligi. No, silazna putanja nastavila se i u novoj sezoni, bez boda su nakon tri kola, s gol razlikom 1:10. Hoće li im Livaković uspjeti pomoći, ostaje nam za vidjeti...

