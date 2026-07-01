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POJAČANJE NA MAKSIMIRU

Romano potvrdio veliki posao Dinama: Dolazi igrač Barcelone!

Piše 24sata,
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Romano potvrdio veliki posao Dinama: Dolazi igrač Barcelone!
Foto: instagram
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Iako financijski detalji posla nisu otkriveni, sama struktura dogovora sugerira da Barcelona i dalje ozbiljno računa na Rodriguezov potencijal

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Dinamo je osigurao novo pojačanje, i to iz redova španjolskog velikana Barcelone. Detalje posla u srijedu navečer objavio je Fabrizio Romano, koji kaže kako se radi o trajnom transferu Danija Rodrigueza, što znači da Španjolac na Maksimir ne stiže na posudbu.

Ipak, ključni dio dogovora jest klauzula o povratnoj kupnji koju je Barcelona ugradila u ugovor. Ovim potezom katalonski klub osigurao si je mogućnost da u budućnosti vrati igrača u svoje redove pod unaprijed dogovorenim uvjetima, što je česta praksa kluba pri prodaji talentiranih izdanaka svoje čuvene nogometne akademije, La Masije.

Iako financijski detalji posla nisu otkriveni, sama struktura dogovora sugerira da Barcelona i dalje ozbiljno računa na Rodriguezov potencijal.

Ranije smo na 24sata objavili kako bi Rodriguez već u četvrtak trebao obaviti liječnički pregled u Zagrebu. Rodriguez je dijete Barcelone za koju je upisao jedan službeni nastup. Prošle sezone upisao 20 nastupa za Barcelonu Atletic u četvrtoj ligi, a u drugoj polovici sezone zaradio je rupturu tetive i nije igrao od veljače. Sada je zdrav i spreman za nove izazove. 

(uz korištenje AI-ja)

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