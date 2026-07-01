Veliko pojačanje iz Barcelone sutra konačno slijeće u Zagreb!

Dani Rodriguez (20) ovog tjedna trebao bi postati novi Dinamov igrač. Kako doznajemo, Dinamo je jako blizu dogovoru s Barcelonom oko njezinog krilnog napadača, kojeg se s Dinamom povezuje već pola godine.

Pregovori su na zimu trajali pa stali, pa se ponovno aktualizirali uoči ljetnog prijelaznog roka i sad su, čini se, završeni. Doznajemo da je liječnički pregled dogovoren za četvrtak i, bude li sve u redu, Rodriguez bi trebao biti novo veliko Dinamovo pojačanje. Detalji ovog posla još nisu poznati. Dinamo je oduvijek želio posudbu s opcijom otkupa što Barceloni navodno nije najbolje odgovaralo. Španjolci su ga odmah željeli prodati i tražili su dosta novca što, pak, Dinamu nije odgovaralo.

Zadnjih dana pojavila se informacija da su klubovi sve bliže dogovoru i da je Barcelona željela zadržati neke modalitete Rodriguezova povratka na Nou Camp ako u Maksimiru uhvati formu. Rodriguez je dijete Barcelone za koju je upisao jedan službeni nastup. Prošle sezone upisao 20 nastupa za Barcelonu Atletic u četvrtoj ligi, a u drugoj polovici sezone zaradio je rupturu tetive i nije igrao od veljače. Sada je zdrav i spreman za nove izazove.