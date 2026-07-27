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IDE PUTEM GRČKE

Romano: Transfer je pri kraju! Lovro Majer će otići u novi klub

Piše Ivan Kužela,
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Romano: Transfer je pri kraju! Lovro Majer će otići u novi klub
Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA
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Lovro Majer na korak je od iznenađujućeg transfera u AEK! Grci s Wolfsburgom dogovorili posao, a hrvatski veznjak bi u Atenu trebao stići već ovaj tjedan

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Grčki velikan AEK iz Atene postigao je usmeni dogovor s Wolfsburgom oko dovođenja hrvatskog veznjaka Lovre Majera (28). Grčki prvoligaš za njegov transfer trebao bi platiti nešto više od šest milijuna eura, prenosi ugledni Fabrizio Romano.

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Majer bi tijekom ovog tjedna trebao otputovati u Atenu na liječnički pregled i potpis ugovora, nakon čega se očekuje i službena potvrda transfera. Hrvat je imao sezonu za zaborav s Wolfsburgom koji je ispao u drugu njemačku ligu.

Za klub je igrao od 2023. godine otkako je došao za 25 milijuna eura iz Rennesa. U tom periodu odigrao je 75 utakmica, zabio 10 golova i podijelio 11 asistencija. Zlatko Dalić nije ga zvao na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku zbog manjka minutaže i konzistentnosti u nedavnom njemačkom prvoligašu, bez obzira što je konkurirao na prijateljskim utakmicama protiv Brazila i Kolumbije krajem ožujka.

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Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA

Ugovor s Wolfsburgom službeno ima do 2028. godine, a prema Transfermarktu vrijedi osam milijuna eura, dva više od čega su Grci spremni ponuditi. U karijeri je, osim spomenutih klubova, igrao još za Dinamo i Lokomotivu. Za Hrvatsku je nastupio 38 puta i zabio devet golova. 

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