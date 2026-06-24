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BRAZILSKI MAJSTOR

Nogometu se vraća Ronaldihno (46): Potpisao je za trećeligaša

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nogometu se vraća Ronaldihno (46): Potpisao je za trećeligaša
Foto: Benoit Tessier

Posljednju utakmicu u velikoj karijeri Ronaldinho je odigrao tijekom 2015. godine u dresu brazilskog Fluminensea

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Brazilac Ronaldinho vratio se nogometu u 46. godini te je službeno postao član Ravenne, talijanskog trećeligaša, a ugovor je potpisan na velikoj svečanosti koja je priređena u Miamiju. 

- Vraćam se nogometu s istim osmijehom. Jedva čekam ponovno zaigrati nogomet i želja mi je napisati novu, lijepu priču s Ravennom. Nogomet je kod mene uvijek budio sreću i radost, a neka se ta čarobna priča ponovno pojavi u Ravenni - rekao je Ronaldinho povodom potpisa ugovora.

Prije dvije godine Ravennu je vlasnički preuzeo Ignazio Cipriani, a jedan od čelnih klupskih ljudi je i Ariedo Braida koji je u Milanu bio sportski direktor dok je njegov dres nosio Ronaldinho. Brazilac je s obojicom veliki prijatelj.

- Najveći šampioni, a takav je Ronaldinho, nemaju godine. Teško je opisati zadovoljstvo koje osjećam što ću ponovno raditi s Ronaldinhom - rekao je Braida.

Velike klupske planove otkriva i nedavno potpisani, četverogodišnji ugovor s firmom Nike. Na svečanosti u Miamiju nekoliko puta su klupski čelnici naglašavali da Ronaldinho u klub ne dolazi kao veliko promotivno lice, već kao igračko pojačanje. Posljednju utakmicu u velikoj karijeri Ronaldinho je odigrao tijekom 2015. godine u dresu brazilskog Fluminensea. Službeno je u igračku mirovinu otišao dvije godine poslije.

FC Barcelona Legends v Real Madrid Legends
Foto: RONEN ZVULUN

Veliku je karijeru Ronaldinho počeo u Gremiju, a potom je sjajne godine ostvario igrajući u PSG-u, Barceloni i Milanu. Vratio se potom u domovinu te je igrao za Flamengo i Atletico Mineiro, a bio je i član meksičkog Queretara. Posljednji klub u nizu bio mu je Fluminense. Bio je pobjednik Lige prvaka s Barcelonom 2006., svjetski prvak s Brazilom 2002. godine, a za reprezentaciju je odigrao 97 utakmica uz 33 pogotka. Ravenna je prošle sezone zauzela treće mjesto u Ligi B Serie C te je nastupila u dodatnom razigravanju za Serie B gdje se nije probila.

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