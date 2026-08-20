Obavijesti

Sport

Komentari 1
LEGENDARNI BRAZILAC

Ronaldinho se vraća nogometu! Klub ga predstavio, pričao je o Modriću: 'Jedan je od najvećih'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Ronaldinho se vraća nogometu! Klub ga predstavio, pričao je o Modriću: 'Jedan je od najvećih'
3
Foto: FABRIZIO ZANI/PASQUALE BOVE/EPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema pisanju Gazzetta dello Sport, očekuje se da će Ronaldinho odigrati barem jednu službenu utakmicu za Ravennu i okruniti karijeru svojim posljednjim golom u Italiji

Admiral

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldo de Assis Moreira (46), poznatiji kao Ronaldinho u četvrtak je i službeno predstavljen kao novi član talijanskog trećeligaša Ravenne. Senzacionalna vijest o Ronaldinhovom povratku nogometu desetljeće nakon što je završio karijeru, objavljena je još u lipnju, no večeras je Ronaldinho i službeno predstavljen u Marini di Ravenna pred više tisuća oduševljenih navijača.

Prezentacija je zamišljena kao velika zabava na plaži, a odaziv navijača je bio ogroman.

"Jako sam sretan što sam ovdje, s prijateljima. Došao sam ovdje pomoći, motivirati ostale igrače, imati spektakularnu sezonu i pobijediti. Nogomet mi je oduvijek bio radost i oduševljen sam što ću taj duh donijeti u Ravennu. Neka čarolija počne," poručio je 46-godišnji brazilski majstor.

Ronaldinho presented as a new player of Ravenna FC
Foto: FABRIZIO ZANI/PASQUALE BOVE/EPA

Vlasnik Ignazio Cipriani osobno se posvetio ovoj inicijativi , želeći vratiti "Dinha" na teren barem još jednom, u dobi od 46 godina.

"Ljudi su mi bili bili privrženi, povratak u Italiju je predivan," dodao je Ronaldinho.

Vlasnik kluba je otkrio kako je Brazilac bio "strastven prema projektu, operacija je osmišljena kako bi cijeli grad približila momčadi. Dinho, sa svoje strane, nije skrivao svoj entuzijazam za novu avanturu u talijanskom nogometu nakon što je od 2008. do 2011. igrao za Milan.

"Imao sam mnogo dobrih trenutaka, ali gol u derbiju je jedna od mojih najljepših uspomena. Uvijek pratim Milan, to je momčad koju jako volim, Modrić je jedan od najvećih, volio bih vidjeti prijateljsku utakmicu Ravenna-Milano," istaknuo je Brazilac.

Ronaldinho to appear at Ravenna FC team presentation
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Ronaldinho je dva puta bio proglašen najboljim nogometašem svijeta, u dresu Brazila je bio svjetski prvak 2002. godine, te prvak Južne Amerike 1999. Ukupno je u dresu "Selecaoa" upisao 97 nastupa i postigao 33 gola. Igrao je za Gremio, PSG, Barcelonu, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro i Fluminense u kojem je 2015. zaključio karijeru. Iduće dvije godine je u Indiji igrao futsal, a u siječnju 2018. se oprostio i od futsalske karijere.

Prema pisanju Gazzetta dello Sport, očekuje se da će Ronaldinho odigrati barem jednu službenu utakmicu za Ravennu i okruniti karijeru svojim posljednjim golom u Italiji. Međutim, očekuje se da će njegov angažman u klubu ići puno dalje. Gazzetta dello Sport izvještava da će biti uključen i u poslovne projekte kluba i njegovog predsjednika Ignazija Ciprianija.

Ronaldinho neće nastupiti u prvoj utakmici Ravenne u Serie C ove sezone u ponedjeljak, u Reggio Emiliji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila novo pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila novo pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam
FOTO: KAKVA TRANSFORMACIJA

Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam

Dejanira Žuklić (38) iz Rijeke osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u bodibildingu, postavši apsolutna prvakinja! Emotivni trenutak za sportašicu koja niže uspjehe diljem svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026