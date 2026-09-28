Ronaldo bez pozdrava napustio teren! Izbornik Portugala: Tek nakon sam to vidio. Pričat ćemo

Portugal je u nedjelju u Oslu svladao Norvešku 2-1 i zadržao maksimalan učinak u skupini. Domaćini su poveli, ali Portugal je u nastavku preokrenuo utakmicu i stigao do vrijedne pobjede; Cristiano Ronaldo nije ulazio u igru. Haaland je zabio za 'vikinge', a Felix i Ramos za goste. Izbornik Portugala Jorge Jesus na konferenciji za medije upitan je zašto Ronaldo nije otišao pred portugalske navijače. Priznao je da sam događaj nije vidio, ali je najavio razgovor s kapetanom.

- Nisam to primijetio. Saznao sam nakon utakmice jer su me već nekoliko puta pitali o tome. Samo on može odgovoriti, rekao je Jesus.

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Potom je potvrdio da će razgovarati s Ronaldom te naglasio njegovu ulogu u reprezentaciji.

- Naravno da moram razgovarati s njim. Dobro ga poznajem. Portugalska reprezentacija nije isto što i klub, ona pripada svima nama, a on je kapetan momčadi. Ne mogu konkretno odgovoriti što je mislio dok ne razgovaram s njim, rekao je Jesus.

Ronaldo nije započeo utakmicu jer je samo tri dana ranije protiv Walesa odigrao gotovo 70 minuta. Jesus je planirao rasporediti njegovu minutažu, ali prvotna je ideja bila da 41-godišnji napadač ipak dobije priliku u drugom poluvremenu.

- Prije utakmice rekao sam mu: 'Nećeš početi, ali ući ćeš tijekom susreta'. No, nogomet je nepredvidiv. Smatrao sam da u onom trenutku nema smisla uvoditi napadača njegovih karakteristika, ali to ne znači da ne može biti u prvoj postavi protiv Danske. Danas sam napravio četiri izmjene, a protiv Danske ću ih možda napraviti četiri ili pet, objasnio je Jesus.

Foto: NTB

Portugalac Gonçalo Ramos dobio je priliku u vrhu napada i postigao pogodak, pa je Jesus tijekom utakmice odlučio zadržati ga na terenu. Izbornik je objasnio da nije vidio potrebu za promjenom na toj poziciji.

- Nogomet vam ponekad diktira stvari. Nisam smatrao opravdanim napraviti promjenu na poziciji napadača. Utakmica nije odgovarala Cristianovim karakteristikama, rekao je portugalski izbornik.

Jesus je potvrdio i da Ronaldovo neigranje protiv Norveške ne znači da neće nastupiti u sljedećoj utakmici.

- Cristiano danas nije igrao jer se utakmica razvijala u drugom smjeru. Planirao sam ga uvesti u drugom poluvremenu, ali procijenio sam da to nije pravi trenutak. To ne znači da neće igrati protiv Danske.

Foto: Pedro Nunes

Portugal je pobjedom u Oslu zadržao maksimalan učinak, dok će pažnja nakon utakmice biti usmjerena i na razgovor koji je Jesus najavio s Ronaldom. Kapetan se u međuvremenu oglasio na društvenim mrežama, gdje je podijelio objavu portugalske reprezentacije o pobjedi i napisao "Idemo!", uz emotikon vatre.