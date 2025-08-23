Ronaldo došao do još jednog rekorda, Brozović zabio, ali je Al Nassr izgubio finale Superkupa

Al Nassr ostao je bez još jednog trofeja. U saudijskom Superkupu Al Ahli je osvojio trofej nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Regularni dio završio je 2-2 te se odmah išlo na raspucavanje s bijele točke. Naš Marcelo Brozović bio je strijelac u regularnom dijelu, a Cristiano Ronaldo je oborio još jedan rekord.

Foto: Tyrone Siu

AL Nassr je poveo u 41. minuti iz penala kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo, što mu je bio 100. gol za saudijski klub. Time je postao jedini igrač u povijesti koji je zabio 100 ili više golova za četiri različita kluba i reprezentaciji. Al Ahli se vratio pred sam kraj prvog dijela kada je u šestoj minuti sudačke nadoknade Franck Kessié zabio za 1-1.

U nastavku je rezultat bio izjednačen sve do 82. minute kada je na scenu stupio Marcelo Brozović. Ukrao je loptu na rubu kaznenog prostora Al Ahlija, namjestio se i pogodio za vodstvo svog kluba. Ipak, u 89. minuti Roger Ibanez je šokirao Al Nassr i zabio za 2-2. U raspucavanju jedanaesteraca svi izvođači Al Ahlija bili su precizni, dok je Al-Khaibari promašio za Al Nassr.