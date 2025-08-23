Obavijesti

Ronaldo došao do još jednog rekorda, Brozović zabio, ali je Al Nassr izgubio finale Superkupa

Ronaldo došao do još jednog rekorda, Brozović zabio, ali je Al Nassr izgubio finale Superkupa
Al Ahli bio je bolji od Al Nassra u finalu Superkupa nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta bilo je 2-2, a Brozović je u 82. zabio za 2-1. Ipak, Al Nassr nije izdržao te je na kraju i ostao bez trofeja

Al Nassr ostao je bez još jednog trofeja. U saudijskom Superkupu Al Ahli je osvojio trofej nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Regularni dio završio je 2-2 te se odmah išlo na raspucavanje s bijele točke. Naš Marcelo Brozović bio je strijelac u regularnom dijelu, a Cristiano Ronaldo je oborio još jedan rekord.

Saudi Super Cup - Final - Al Nassr v Al Ahli
AL Nassr je poveo u 41. minuti iz penala kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo, što mu je bio 100. gol za saudijski klub. Time je postao jedini igrač u povijesti koji je zabio 100 ili više golova za četiri različita kluba i reprezentaciji. Al Ahli se vratio pred sam kraj prvog dijela kada je u šestoj minuti sudačke nadoknade Franck Kessié zabio za 1-1.

U nastavku je rezultat bio izjednačen sve do 82. minute kada je na scenu stupio Marcelo Brozović. Ukrao je loptu na rubu kaznenog prostora Al Ahlija, namjestio se i pogodio za vodstvo svog kluba. Ipak, u 89. minuti Roger Ibanez je šokirao Al Nassr i zabio za 2-2. U raspucavanju jedanaesteraca svi izvođači Al Ahlija bili su precizni, dok je Al-Khaibari promašio za Al Nassr.

