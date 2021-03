Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Ronaldo Luís Nazário de Lima ili poznatiji kao Ronaldo (44) u intervjuu za Sports Illustrated otkrio je zbog čega se uoči polufinalne utakmice protiv Turske na Svjetskom prvenstvu 2002. godine odlučio neobično ošišati.

Ronaldo je obrijao glavu osim malog trokutastog dijela na prednjem dijelu iznad čela. Frizurom je šokirao svijet, te je bio glavna tema svjetskih medija.

Naime, tada je Ronaldo muku mučio s ozljedom mišića, a upravo je to bio razlog zbog čega se odlučio na užasnu frizuru kako bi brazilskim novinarima skrenuo pozornost.

- Nisam želio da to bude glavna tema na konferenciji za medije pa sam se odlučio tako ošišati i zaokupiti pažnju novinara. Nisam želio da se priča o ozljedi. Pitao sam suigrače kako im se čini frizura i svi su mi rekli da je užasna i da se ošišam do kraja. No, uspjelo je, pričalo se samo o njoj - rekao je Ronaldo i u šali dodao:

- Žao mi je. Ispričavam se svim majkama čiji sinovi su se zbog mene tako ošišali.

Legendarni Ronaldo protiv Turske je u 49. minuti zabio gol za pobjedu Brazila, a u finalu SP-a protiv Njemačke zabio je dva gola i osigurao Brazilu peti naslov svjetskog prvaka. Na prvenstvu je sveukupno zabio osam golova za što je nagrađen Zlatnom kopačkom.

Brazilac je u svojoj bogatoj karijeri igrao za Cruzeiro, PSV, Barcelonu, Inter, Real Madrid, Milan, Corinthians, te je u svakom klubu upisao povijest. Bio je nevjerojatan igrač kojem su se divili čak i protivnički igrači, a njegovi driblinzi i lakoća igranja spominju se i dan danas.