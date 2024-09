Ronaldo je za njega govorio da je bolji. Gdje je taj čovjek sad?

Ako mislite da sam ja dobar, samo pričekajte da vidite Fabia Paima, rekao je Cristiano Ronaldo 2003. godine kada je dolazio u Manchester United, najavljujući novog nogometnog talenta koji će poharati Europu.

Uspoređivali su ga s Figom, trebao je biti dio nove generacije Portugala prevođene Ronaldom i Nanijem, no njegov nogometni put otišao je u potpuno pogrešnom smjeru.

Prije pet godina policija je kod Fabija Paima (36) pronašla 12 grama kokaina zbog čega je završio u zatvoru. Nogometna karijera mu je propala, morao se boriti za slobodu na sudu, a danas radi kao pornoglumac. Život zaista nekada priče nevjerojatne priče. No krenimo ispočetka.

Paim je imao 15 godina kada je Cristiano sipao hvalospjeve o njemu, a kada on to kaže, to sigurno nije šala. Skauti Barcelone, Reala, United bili su učestali gosti na utakmicama Sportinga iz Lisabona da vide što ima za pokazati magični veznjak, a 'crveni vragovi' su se potajno nadali da će prevladati njegovo prijateljstvo s Ronaldom i da će nebrušeni dijamant završiti na kazalištu snova, no kada ga je u svoje ruke preuzeo nogometni mag i jedan od najboljih agenata na svijetu Jorge Mendes, bilo je jasno da od toga nema ništa.

Foto: Karina Hessland

- Bio sam stvarno poseban. Moram biti skroman, ali ovo je istina. Nažalost, u moje vrijeme nije bilo ni Instagrama ni Facebooka, ništa se nije snimalo kao sada. Ali stvarno vjerujem, iskreno, da do danas nije postojao nitko poput mene, s istom kvalitetom koju sam ja imao. Cristiano je uz sav svoj trud i rad došao do razine koju zaslužuje. Da sam imao istu predanost i predanost, bio bih bolji od njega. Bio sam pomalo Ronaldinho. Ali da, tada sam bio bolji od Cristiana Ronalda. Mislim da bi mi trebao dati jednu od svojih Zlatnih lopti - rekao je Paim prošle godine u razgovoru za The Sun.

- Na moju žalost, rođen sam s talentom. Zaradio sam mnogo novca i stvorio iluziju da se ne trebam nimalo truditi. Nemoguće je da osoba poput mene bude milijunaš. Žalim zbog nekih svojih odluka. Sad sam u drugim godinama i drugačije gledam na stvari. Talent je bio tu, ali moj um nije. Misli su mi bile na ženama i utakmicama, na svemu osim nogometu. Odigrao sam nekoliko utakmica, ali moje tijelo nije bilo u najboljem stanju i nisam mogao odgovoriti na ono što su htjeli od mene, jer da sam htio, bio bih u Barceloni ili Real Madridu.

Chelsea ga pridobio

Mendes ga je odmah lansirao u orbitu, bez ispipavanja terena u nekom klubu slabijeg renomea gdje će stasati kao igrač. Lansirao ga je u Chelsea. A to baš i nije ispalo toliko bajno. Očekivanja su bila ogromna, njegovi dresovi su se masovno prodavali, no to kao da ga je presjeklo. Nije snašao u okružju gdje su ga 'strvinari' u vidu nogometnih agenata i sponzora kružili kako bi ga privukli k sebi. Ubrzo je iz seniorskog tima vraćen u rezervnu momčad pa onda i u Sporting.

Ni u Lisabonu više nije bilo toliko poželjan te su ga otpustili 2010. godine kada su shvatili da će dijamant ipak ostati neizbrušen. Uslijedile su selidbe u portugalskog trećeligaša SCU Torreense, ali i tamo je imao samo tri nastupa. U sljedećim godinama ne samo da se borio za nastavak za svoje nogometne karijere, već i za egzistenciju zbog čega je na kraju i morao posegnuti za kriminalnim radnjama.

Igrao je još i na Malti, Luksemburgu, Katru, Angoli, da bi na kraju došao do broja od 19 klubova. I pazite, s 31 godinom. Godine 2018. otišao je u trećeligaša San Pedro Cova, no karijera mu je ubrzo skliznula u provaliju. Odnosno, u zatvor.

Pao s 12 grama kokaina

Policija je 2019. godine u Portugalu uhitila njega i još jednu ženu zbog sumnji da su dilali drogu, a na kraju je kod njega pronađeno 12 grama kokaina zbog čega mu je prijetilo pet godina zatvora. Ipak, uspio se izvući pa je nakon nekog vremena izašao na slobodu.

- Zatvor je bio jako težak, i za mene i za moju obitelj. Ali bilo je u redu. Naučio sam da ono što lako dobiješ nije dobro za tebe. I nisam mogao nastaviti živjeti tim životom, morao sam raditi i imati dostojanstvo. Život mi je sada mirniji. Siguran sam da ću griješiti jer sam čovjek. Zatvor nije mjesto za dijete poput mene

Paim je imao sve predodređeno za odličnu karijeru. Nogometni talent, maestralni dribling i sjajne predispozicije, no nije imao ono najbitnije, ono što dijeli vrhunske sportaše od prosječnih. Nije imao radnu etiku.

- Kad bi mi se danas dogodilo isto, bio bih strpljiviji. U to vrijeme, imao sam previše slobodnog vremena i više sam se glupirao. Mogao sam napraviti više od Ronalda, ali nisam imao ono što je on imao. A to su snaga i želja da postane ono što sam ja zapravo htio biti. Imao je vrhunsku radnu etiku, a ja to nisam imao. Mogao sam biti najbolji na svijetu, ali nitko nije rođen savršen. Nažalost, mislio sam da je samo talent dovoljan - priznao je Paim u jednom intervjuu.

Radi kao pornoglumac

Sav taj silni talent otišao je u nepovrat, a ne možemo da se ne sjetimo Freddyja Adua koji je sa seniorskom karijerom započeo još 2004. godine u MLS-u, kada je imao samo 15 godina, no i to je trajalo kraće od purice na stolu američke obitelji za Dan zahvalnosti.

Život piše čudne priče, zar ne? Još smo jednom za to dobili dokaz, a i sam Paim je dobio dokaz da nije život med i mlijeko. Bačen je živ među 'tigrove', svi su pokušavali uhvatiti neki svoj postotak i korist, no sve je najednom propalo.

Čvrsto je odlučio u zatvoru da se neće vratiti starim navikama. Danas radi kao pornoglumac.

- Htio bih glumiti u porno filmu. Ozbiljan sam, to bi mi ostvarilo snove. Nemam djevojku, slobodan sam.

Foto: Instagram

A nedavno je objavio fotografiju s porno glumicom Dianom Melancijom.

- Na kraju dana, tko ima više Zlatnih lopti?