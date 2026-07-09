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Ronaldo Junior u reprezentaciji Zelenortskih Otoka? Cristianov sin može birati među pet država

Piše Mato Galić,
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Ronaldo Junior u reprezentaciji Zelenortskih Otoka? Cristianov sin može birati među pet država
storyeditor/2026-07-09/PXL_180525_132991412.jpg | Foto: Matija Habljak/Pixsell
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Cristiano Ronaldo mlađi igra za akademiju Al-Nassra, a može igrati za Afrikance po baki po očevoj strani

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Iako je Cristiano Ronaldo i dalje aktivan na najvećoj nogometnoj sceni, sve više pozornosti privlači njegov sin Cristiano Ronaldo (16) mlađi, čija bi reprezentativna budućnost mogla postati jedna od najzanimljivijih tema u godinama koje dolaze. Mladi Ronaldo već je nastupao za mlađe reprezentativne selekcije Portugala, no još, prema pravilima Fife, nije trajno vezan uz portugalsku reprezentaciju. To znači da će, ispuni li uvjete za seniorski nastup, moći birati između čak pet nacionalnih momčadi.

Uz Portugal, za koji je već nosio dres u mlađim uzrastima, Ronaldo mlađi mogao bi zaigrati i za Španjolsku, Sjedinjene Američke Države (rođen u San Diegu), Englesku ili Zelenortske Otoke. Portugal je i dalje glavni favorit za njegov odabir, ponajviše zbog obiteljskog nasljeđa. Njegov otac najbolji je strijelac u povijesti portugalske reprezentacije i jedan od najvećih nogometaša svih vremena.

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Portugal u Čakovcu osvojio memorijalni turnir Vlatko Marković | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ipak, zanimljivu ulogu u cijeloj priči mogli bi imati i Zelenortski Otoci. Ronaldo mlađi pravo nastupa za tu reprezentaciju može ostvariti zahvaljujući obiteljskim korijenima, zato što obitelj njegove bake po ocu potječe s tog otočja. Prema pisanju portugalskih i afričkih medija, tamošnji nogometni savez pomno prati razvoj mladog Ronalda i ne skriva želju da ga jednog dana vidi u dresu svoje reprezentacije. Mladić trenutačno igra za U-17 momčad Al-Nassra.

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