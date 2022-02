Postoje nagađanja da će Ronaldo zatražiti da napusti United ako ne završe među prva četiri kluba. Ali koliko će ga drugih klubova koji igraju Ligu prvaka željeti u njegovoj dobi, a koji su ga spremni platiti 500.000 funti tjedno? Žele li uopće u Manchester Unitedu zadržati Ronalda, pišu u Daily Mailu o drugoj epizodi Portugalca u dresu 'crvenih vragova'.

Nije dobro. Tako bi se najblaže mogla opisati 'epizoda 2022.' za Cristiana Ronalda (37) koji se vratio u crveni dio Manchestera, ali tamo se ne događa ono što je očekivao. Posljednjih su godina momčadi 'igrale za njega', a on je to znao iskoristiti pa i zabljesnuti na individualno kvalitetu, a to mu se u Unitedu i ne događa.

Pomalo je i tužno vidjeti situacije u kojima Bruno Fernandes (27) neki put i previše pokušava pronaći Ronalda u svakoj situaciji, dok s druge strane Jadon Sancho (21), Marcos Rashford (24), posebice Mason Greenwood (20), koji doduše to još neko vrijeme neće raditi, kao da 'ne mogu podnijeti' Portugalčev pristup u napadu te sam način funkcioniranja.

Ni protiv Southamptona (1-1) nije bilo nešto bolje, a engleski su mediji sve oštriji prema Ronaldu. Šest je utakmica bez zabijenog gola, a posljednji je put takav 'crni niz' imao u od prosinca do siječnja 2009. godine kad sedam utakmica nije zabio.

- Manchester United ima problem s Cristianom Ronaldom: Golovi su presušili i njegove moći očito blijede sa 37 godina - napisali su u Daily Mailu.

Malo je drugačija priča u Ligi prvaka gdje u pet utakmica ima šest golova, a sad 'crvene vragove' čeka okršaj u osmini finala protiv Atletico Madrida. Taj mu dio 'popravlja statistiku', ali kad se sjeti da je imao na stolu ponudu Manchester Cityja... Dojam je da bi među 'građanima' Cristiano mogao igrati u svom stilu, a imao bi i bolju podršku iza leđa.

No, što bi bilo, kad bi bilo. Portugalac ima 37 godina i zadivljujuće je da još igra na najvišoj razini i da se od njega mnogo očekuje. Bilo kako bilo, vrijeme radi protiv njega, ali on ne odustaje. Pitanje je hoće li ostati u dresu Uniteda i nakon ovog ljeta, spominjao se povratak u redove Sporting Lisabona, ali poznavajući Ronalda, još je 'prerano' za odlazak u mirovinu. A ima još tri mjeseca vremena da popravi stvari...