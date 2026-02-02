Ronaldo se duri: Nećete dovesti pojačanja? E, onda neću igrati

Cristiano Ronaldo (40) ići će u bojkot Al-Nassra zbog manjka povjerenja u vodstvo kluba. Portugalac planira namjerno propustiti idući susret s Al Riyadhom koji je na rasporedu u ponedjeljak od 16.15 sati. Utakmica se igra u sklopu 20. kola saudijske Premier lige; Al Nassr je trenutačno drugi klub lige s 43 boda u 18 odigranih kola. Prvi je Al-Hilal koji ima tri boda više.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:29 Dembele najbolji na svijetu na Globe Soccer Awards, Ronaldo odaje počast Đokoviću | Video: 24sata/reuters

Legendarni nogometaš ne slaže se s Javnim investicijskim fondom Saudijske Arabije (PIF). Spomenuto tijelo vodi još nekoliko klubova u ligi, ali prema mišljenju Ronalda ne ulažu dovoljno u njegov Al-Nassr. Primarni problem je u investicijama kluba da se pojača momčad. Al-Nassr je ove zime doveo tek jedno pojačanje i to Haidera Abdulkarima, 21-godišnjeg Iranca.

S druge strane, Al-Hilal se nastavlja pojačavati i dovoditi zvučna imena u lovu na novi naslov. Najnovije pojačanje je Karim Benzema (38), a doveli su i Kadera Meïtéa (18) iz Rennesa za 30 milijuna eura.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Unutarnja nestabilnost u Al Nassru također se pogoršala. Klub ima dva portugalska rukovoditelja; Simãa Cutinha, sportskog direktora i Joséa Semeda, izvršnog direktora. Njihov je autoritet nepostojeći jer su suspendirani odlukom uprave u siječnju. Ronaldo se u ovom vidu ne slaže s politikom vođenja kluba na internoj razini. On nije prvi koji je javno kritizirao PIF. Prošle godine učinio je isto njegov trener Jorge Jesus koji je naglasio da Al-Hilal ima puno veću podršku.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Portugalac je za Al-Nassr odigrao 127 utakmica, zabio 111 golova i podijelio 22 asistencije. U karijeri je zabio 961 službeni pogodak i ne planira stati dok ne dođe do brojke od 1000 golova. S Portugalom će ići na predstojeći SP i za reprezentaciju je nastupio 226 puta i zabio 143 gola.