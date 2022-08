Ronaldo ponašanjem razljutio navijače Uniteda, trener ga osudio: To je neprihvatljivo

Propustio je dio priprema zbog 'obiteljskih razloga' pa došao na treninge namršten, bezvoljan i nezadovoljan. Baš kao i prije godinu dana kada je htio otići iz Juventusa, a sada sličnim receptom želi isforsirati transfer iz Manchester Uniteda.

Ostaje li Cristiano Ronaldo u Manchester Unitedu, glavno je pitanje koje kruži među navijačima uoči početka nove sezone Premier lige. Portugalac je već neko vrijeme nezadovoljan i želi otići, navijačima je dozlogrdilo njegovo razmaženo ponašanje, a čelnici ga ne žele prodati.

Prevelik marketinški i igrački utjecaj ima Ronaldo da bi ga se samo tako riješili nakon godinu dana i to nakon što se na velika vrata vratio u svoje jato gdje je postao svjetska zvijezda.

Ipak, ta sreća i zadovoljstvo zbog povratka na Old Trafford brzo su isparili. Iza Uniteda je mučna sezona u kojoj su ostali bez trofeja i Lige prvaka, a to je ono što Portugalca najviše kopka. Najbolji je strijelac u povijesti Lige prvaka, osvajao ju je pet puta, ali u novoj sezoni trebao bi igrati Europsku ligu dok se ostali zabavljaju u njemu omiljenom natjecanju.

Njegov agent Jorge Mendes nudio ga je Chelseaju i Bayernu, no nema nikakvog pomaka i zasad ostaje u Unitedu. A u međuvremenu na sve načine želi natjerati čelnike da ga prodaju. Na pripreme je kasnio zbog privatnih razloga, 'zabušava' na treninzima, kako pišu engleski mediji, često je sam i usamljen, a iz njega isijava nezadovoljstvo.

To se jasno vidjelo prije nekoliko dana. Manchester je na Old Traffordu igrao prijateljski susret protiv Rayo Vallecana (0-0), a Ronaldo je na društvenim mrežama pompozno objavio: U nedjelju igra kralj.

Navijači su očekivali spektakl u režiji jednog od najboljih igrača u povijesti, a dobili su razočaranje. Bio je nevidljiv na terenu, bezvoljan i neprepoznatljiv, a trener Erik Ten Hag ga je na poluvremenu ostavio u svlačionici. I to je još više udarilo na njegov ego. Umjesto da odgleda utakmicu do kraja i podrži svoje suigrače, naprasno je napustio stadion prije kraja utakmice. To nije baš najbolje sjelo treneru Manchester Uniteda.

- Definitivno ne odobravam. Ovo je neprihvatljivo da bilo tko napravi. Mi smo momčad i kad je tako, onda trebate ostati s momčadi do kraja utakmice - rekao je Ten Hag.

Jasno je svima da to više nije stari Ronaldo. Na leđima mu je 37 godina, brzina i eksplozivnost su opali, nema više ni onih njegovih driblinga, ali klasa, znanje, iskustvo i njuh za gol nikad neće izblijediti. Porušio je brojne rekorde u karijeri, osvojio sve i svašta i ne mora se baš nikome dokazivati. No, ovakvo bahato i razmaženo ponašanje poput djeteta koje nije dobilo lizalicu ne priliči jednome od najvećih ikada i apsolutno je neprihvatljivo. Ugovor ga veže do 2023. godine, zarađuje 25 milijuna funti godišnje i opet je nezadovoljan.

Prije godinu dana isto je radio i u Juventusu. Na sve načine je htio natjerati čelnike da ga prodaju pa je na kraju i uspio. I opet se pojavilo nezadovoljstvo i opet želi otići. Neće odustati dok ne bude po njegovom pa nas i ovog ljeta očekuje još jedna Ronaldo-sapunica.

