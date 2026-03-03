Obavijesti

VRATIO SE U EUROPU

Ronaldo privatnim zrakoplovom napustio Saudijsku Arabiju

Piše Domagoj Vugrinović,
Ronaldo privatnim zrakoplovom napustio Saudijsku Arabiju
Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

U privatnom zrakoplovu vrijednom gotovo 70 milijuna eura Ronaldo je napustio Rijad i sletio u Madrid oko jedan poslije ponoći

Uslijed dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku, privatni zrakoplov Cristiana Ronalda u ponedjeljak je kasno navečer napustio Rijad i odletio prema Madridu. Ovaj potez portugalske nogometne zvijezde potaknuo je nagađanja da s obitelji bježi iz regije koja se našla na rubu rata nakon serije iranskih napada.

Let za Madrid usred eskalacije

Podaci servisa za praćenje letova pokazali su kako je Ronaldov luksuzni zrakoplov Bombardier Global Express 6500, vrijedan više od 70 milijuna eura, poletio iz saudijske prijestolnice oko devet sati navečer po lokalnom vremenu. Nakon gotovo sedam sati leta preko Egipta i Sredozemlja, sletio je u Madrid iza jedan sat ujutro. Pretpostavlja se da su s Ronaldom otputovali i njegova partnerica Georgina Rodriguez te njihovo petero djece, pridruživši se tisućama stranih državljana koji posljednjih dana napuštaju regiju. Komercijalni letovi uvelike su obustavljeni, a američki State Department izdao je upozorenje svojim građanima da napuste Bliski istok.

ŠTO SE DOGAĐA? Alarm u Portugalu: Ronaldo je izašao šepajući, SP je jako blizu
Alarm u Portugalu: Ronaldo je izašao šepajući, SP je jako blizu

Regija u plamenu

Ronaldov odlazak uslijedio je nakon što je Iran pokrenuo osvetničke napade kao odgovor na američke i izraelske udare proteklog vikenda. Saudijsko ministarstvo obrane potvrdilo je da su dvije bespilotne letjelice pogodile područje u blizini američkog veleposlanstva u Rijadu, uzrokujući manji požar. Meta napada bila je i Ras Tanura, jedna od najvećih svjetskih rafinerija nafte, što je izazvalo poremećaje na globalnom tržištu. Diljem Zaljeva odjekivale su eksplozije, a opća nesigurnost stvorila je atmosferu straha.

Foto: Instagram

Zbog novonastale situacije, Azijska nogometna konfederacija (AFC) odlučila je odgoditi sve utakmice u zapadnoj regiji, uključujući i četvrtfinalni dvoboj Lige prvaka između Ronaldovog Al-Nassra i Al-Wasla, koji se trebao igrati u srijedu. Sam Ronaldo je trenutno izvan terena zbog ozljede mišića koju je zadobio u subotnjoj prvenstvenoj pobjedi protiv Al Fayhe, pa ionako ne bi konkurirao za sastav.

