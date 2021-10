Za jedan sat zaradi 84 tisuće eura, nakon jednog tjedna bude bogatiji za više od pola milijuna eura, a koliko onda zarađuje mjesečno? Pa, na računu se pojavi 2,5 milijuna eura. Računica je to plaće Cristiana Ronalda (36) koji godišnje od ugovora u Manchester Unitedu utrži čak 30 milijuna eura.

No, to je samo od ugovora u klubu. A gdje su još sponzori, bonusi i njegovi osobni prihodi. Ugledni Forbes piše kako je Portugalac u cijeloj karijeri zaradio preko 500 milijuna dolara. No, nije stao samo na tome pa se bacio i u poduzetničke vode.

Otvorio je tri hotela pod nazivom CR7 Hotel, jedna se nalazi u njegovoj rodnoj Madeiri, jedan u Lisabonu, a posljednji koji je otvorio je u New Yorku. Osim toga, Portugalac je prije dvije godine uložio 25 milijuna eura i postao je 50-postotni vlasnik klinike 'Insparya Global Hair Medical Clinic SL', koja se bavi presađivanjem kose.

Baš kao svaki pravi poduzetnik, Ronaldo želi proširiti svoje carstvo pa se bacio na novi posao. Mint Media je tvrtka koja je vlasnik svih prava na imidž Cristiana Ronalda, a njezin vlasnik je Peter Lim, singapurski tajkun i vlasnik Valencije. Portugalac je upravo s Limom pokrenuo novi posao, a riječ je o platformi imena ZujuGP. U pogon kreće 14. listopada, a cilj je ujediniti nogomet, tehnologiju i komunikaciju.

- Nikada više nećete vidjeti nogomet na isti način. Prijavite se za ZujuGP i krenite na ovo putovanje s nama - objavio je Ronaldo na Instagramu.

I dalje nije još jasno o kakvoj platformi je riječ jer je službeno predstavljanje za dva dana, no očito je Ronaldo pripremio veliko iznenađenje za svoje fanove, a cilj je ponuditi nogomet iz neke druge perspektive.

Inače, Ronaldo je pronašao pravu osobu za pokretanje novog biznisa jer je kontroverzni Lim težak čak 2,6 milijarde dolara. Vlasnik Valencije postao je 2014. godine kada je otkupio 70 posto dionica, no od tada zakleti neprijatelj navijača 'šišmiša'. Velikana je pretvorio u svoju igračku, a navijači već neko vrijeme zagovaraju njegov odlazak. No, ne misli tako lako otići iz svijeta nogometa. A to pokazuje i nova suradnja s Cristianom Ronaldom.