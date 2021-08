Sve je gotovo, Cristiano Ronaldo se vraća u Manchester United nakon 12 godina! Potvrdio je to engleski klub na svojim stranicama.

Sve do četvrtka poslijepodne Manchester City bio je jedan od glavnih favorita za njegovo dovođenje, no sve se preokrenulo preko noći i u priču se uključio njegov bivši klub.

Portugalac je s crvenim vragovima intenzivno pregovarao nakon što je propao angažman u Manchester Cityju, brzo je dogovorio osobne uvjete s klubom, a isto tako Englezi su Juventusu dostavili ponudu koja ih je zadovoljila. Iako je bilo riječ o 30 milijuna eura, torinski klub će na ime odštete dobiti 23 milijuna eura uz bonuse. Potpisao je ugovor na dvije godine, a godišnje će primati 25 milijuna eura, što je pet milijuna manje nego što je imao u Juveu.

Sjajni Portugalac tako se vraća na mjesto sreće i mjesto njegovog početka. Na Old Trafford je došao iz Sporting Lisabona kao nadareni klinac 2003. godine, a onda je pao u ruke velikog Sira Alexa Fergusona. S Real Madridom osvojio je sve moguće i bio na vrhuncu, no engleski klub i bivši trener zauzeli su posebno mjesto u njegovu srcu.

Legendarni Škot ga je pretvorio u ponajboljeg nogometaša u povijesti. Tu je osvojio prvu Zlatnu loptu od ukupno pet i prvu Ligu prvaka, a upravo je i Ferguson razlog zašto se Cristiano vratio u United nakon 12 godina.

Portugalac je bio na korak od Manchester Cityja, no sve je preko noći propalo. I to nakon Fergusonovog poziva.

Kada je čuo da je njegov ljubimac na korak od Cityja, legendarnom treneru nije bilo svejedno. Odmah je uzeo mobitel u ruke, upisao Ronaldov broj i nazvao ga. Kako pišu engleski mediji, savjetovao mu je da odbije City i da dođe doma u svoj United. Kada mu je to njegov mentor rekao, nije dvaput razmišljao. Nazvao je Guardiolu i rekao kako ništa od transfera. Nedugo nakon toga je sve dogovorio sa svojim nekadašnjim klubom.

Vratio se tako na mjesto gdje je sve krenulo, a tu bi mogao i završiti svoju priču. Ronaldo je fizički stroj i mašina koja bi mogla igrati i do 50. godine, no godine čine svoje, a kako će po isteku ugovora 2023. imati 38 godina, pitanje je hoće li nastaviti karijeru.

Cristiano je za United igrao od 2003. do 2009. te je za to vrijeme osvojio Ligu prvaka i tri Premier lige uz 118 golova i 69 asistencija u 292 utakmice. Juventus napušta nakon tri godine, no bez glavnog ostvarenog cilja. A to je osvajanje Lige prvaka.