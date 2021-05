Nogometaši Juventusa iskoristili su kikseve Atalante i Napolija u borbi za plasman u Ligu prvaka, nakon što su na gostovanju teškom mukom pobijedili Udinese 2-1.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je Atalanta odigrala 1-1 na gostovanju kod Sassuola, a Napoli 1-1 kod kuće protiv Cagliarija, torinska "stara dama" je imala priliku pobjedom skočiti na diobu drugog mjesta.

Juve se dugo mučio, praktički nije stvorio pravu šansu punih 80 minuta, no ipak je s dva gola Cristiana Ronalda u posljednjih šest minuta utakmice uspio ostvariti 2-1 pobjedu.

Gosti su poveli u 10. minuti golom Nahuela Moline i sve do same završnice držali su prednost. Momčad Andree Pirla odigrala je još jednu utakmicu bitno ispod svoje razine i sve je to djelovalo, blago rečeno, katastrofalno.

Ipak, uslijedio je neobjašnjiv pad koncentracije Udinesea i Ronaldo je u 84. minuti izjednačio iz penala, a potom u 90. minuti zabio svoj 27. gol ove sezone za iznimno važnu pobjedu.

Juventus je s ova tri boda dostigao Atalantu i Milan, sada sva tri kluba imaju po 69 bodova, 13 manje od Intera koji je u nedjelju osigurao naslov prvaka.

Napoli je peti sa 67 bodova, dok Lazio na šestoj poziciji ima 64 boda.

Do kraja prvenstva još su četiri kola.