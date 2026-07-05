Ronaldo stao kraj glasinama: 'Ovo mi je posljednji Mundijal'

Cristiano Ronaldo (41) uoči možda najvažnije utakmice turnira za Portugal dao je odgovor na pitanje koje je dugo lebdjelo u zraku. Na konferenciji za medije u Dallasu, Ronaldo je bez oklijevanja potvrdio da se radi o njegovom zadnjem Mundijalu.

- Želim uživati što je više moguće, jer ovo će biti moje posljednje Svjetsko prvenstvo. Ali nadam se da sutra neće biti moja posljednja utakmica na Svjetskom prvenstvu - rekao je.

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Na ovom turniru već je ušao u povijest postavši prvi igrač koji je zabio na šest različitih Svjetskih prvenstava, a gol Hrvatskoj u šesnaestini finala bio mu je prvi pogodak u nokaut fazi.

Naglasio je da mu za zaokruživanje karijere nije potreban naslov prvaka.

- Neću biti 'više Cristiano' ako osvojimo Svjetsko prvenstvo, niti 'manje Cristiano' ako ga ne osvojimo. Zahvalan sam životu. Bit ću iskren, što god se dogodi sutra, Cristiano odlazi čiste savjesti, ne 100 posto, nego 1000 posto. Jer dao sam sve u nogometu - poručio je.

Portugal u osmini finala igra u ponedjeljak u Dallasu protiv Španjolske, s kojom je remizirao 3-3 na SP-u 2018. zahvaljujući Ronaldovom hat-tricku.