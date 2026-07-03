Ronaldo tješio uplakanog Petra Sučića: 'Rekao mi je da je takav nogomet, da će često biti teško'

Petar Sučić bio je jedan od najboljih pojedinaca Hrvatske u porazu nad Portugalom, zabio je i gol koji je poništen zbog zaleđa, baš kao i onaj Igora Matanovića i Joška Gvardiola. Portugal je prošao u osminu finala u dramatičnoj pobjedi 2-1 u Torontu, u utakmici koja je trajala gotovo 110 minuta.

- Ne znam, prazan sam, nekako se osjećam prazno, ali ponosno na momčad, kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Zaslužili smo više, minimum produžetke. Imali smo puno prilika, golman im je dobro branio, poništena tri gola. Volio bih da mi netko objasni zašto su odluke tako donesene. Previše je situacija koje su upitne i koje su otišle kontra nas. Moramo čestitati Portugalu na prolazu, ali zaslužili smo puno više. Odigrali smo kako smo pripremali utakmicu, prihvatili smo da će biti momenata kad će oni dominirati, ali i mi - rekao je veznjak Intera, koji je nakon utakmice, baš kao i Mateo Kovačić, briznuo u plač.

Tješio ga je Cristiano Ronaldo.

- Iskreno, bio sam jako potresen, ali rekao mi je da je to nogomet, da će u nogometu uvijek biti teških trenutaka i situacija. Ali da sam odličan, da nastavim dalje i da će u budućnosti biti bolje.

Hrvatska je odigrala vrlo dobro, pokazala je da se može nositi s velikanima. Ali...

- Nadam se da smo pokazali da možemo. Ponosan sam na dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najboljima. Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški i bili bolji protivnik. Parirali smo maksimalno, zabili smo puno golova. Ali kad ti ponište tri gola, znaš da sreća nije na tvojoj strani.

Pitali su ga i o mogućem umirovljenju Luke Modrića.

- Ne znam hoće li se Modrić umiroviti, samo on to zna. Nismo pričali o tome, nego kako ćemo osvojiti SP. On je naš kapetan, najbolji igrač ikad. Njegova je odluka koju ćemo poštovati, što god odluči.

Što se dogodilo u 103. minuti kod gola Joška Gvardiola?

- Sudac je rekao da nije vidio da je naš napadač dirao loptu, da ima senzor. Ali ne znam što je to, teško je objasniti. Nadam se da će nam netko to objasniti. Vidio sam da Matanović nije dirao loptu, meni je regularan gol. Ali moramo pogledati bolje, još nekoliko puta. Rekli su mi i da je moj gol u teškoj situaciji, da moraju pogledati još. Danas je bilo tako, sreća je na njihovoj strani.

"Vatreni" su imali sjajnu podršku na tribinama.

- Uvijek smo imali nevjerojatnu podršku, i ne samo kad je u pitanju hrvatska reprezentacija, već u svakom sportu. Što god da je, Hrvati podržavaju, najbolji su na svijetu. Na stadionu je bilo toliko naših navijača. Mislim da mogu biti ponosni jer smo dali sve, ali danas nije bilo dovoljno.

- Mogu li biti nositelj igre u budućnosti? Ne volim govoriti o sebi. Imam dobru osobnost i mentalitet. Naravno, trener je taj koji odlučuje, ali zasad ne znam ništa. Puno je starijih igrača koji su tu prije mene. Imamo puno vođa u momčadi, podržavamo se. Luka je lider, ali govori i s loptom na terenu. Svi možemo biti lideri - zaključio je Sučić.