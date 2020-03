Rozićevo prokletstvo: Zar opet trica s druge polovice terena?!

Prije deset godina Bojan Bogdanović pogodio je tricu iz kuta za 74-72 Cibone protiv Partizana u finalu tadašnje NLB lige. Na semaforu je bilo 0,6 sekundi do kraja, a Dušan Kecman pogodio je 'tricu s parkinga' (75-74) koja je donijela Beograđanima naslov prvaka.

Foto: Tibor Jurjevic/PIXSELL

Bili su to jedni od jačih dana zagrebačkog kluba koji se danas bori za ostanak u ABA ligi, a opet mora prolaziti kroz traume trica s protivničke polovice u najgorim trenucima. Sad je Matic Rebec tri sekunde prije kraja promašio oba slobodna bacanja pri rezultatu 78-76 za Cibonu protiv Primorske, a Marko Luković uhvatio je obrambeni skok i potegnuo...

Potegnuo je stotinku prije kraja i pogodio te bacio 'vukove' u očaj (79-78). Nije finale, ali utakmica je itekako bitna jer je Cibona na desetom mjestu, a 11. mjesto vodi u razigravanje za ostanak pa bi im bolje bilo da barem to izbjegnu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poveznica? Marin Rozić (37), 'košarkaški Totti' u dresu Cibone. Upravo je on bio na obje utakmice, a na prvoj je utakmici stajao u terenu kad je Kecman zabio koš pa se još dugo provlačila priča kako je Dušanov koš moguće neregularan, ali slovenska sudačka trojka odlučila je drukčije.

Dva kola prije kraja velika borba za ostanak

A sad je morao gledati s terena kako drugi srpski košarkaš, Marko Luković (27) u stilu Kecmana glatko pogađa od table za slavlje Primorske. Prije deset godina 'trica s parkinga' oduzela mu je naslov prvaka, a sad dva kola prije kraja njegove 'vukove' baca u nezavidnu poziciju.

- Pa ne mogu vjerovati da sam toliki baksuz pa da mi se dvaput u Ciboni dogodi ista stvar. Lopta prolazi kroz obruč, frajer pogađa preko cijelog terena, a ja u šoku, pa zar opet - rekao nam je Rozić i dodao:

- Naravno da je ona Kecmanova trica puno bolnija od ove, ali i ova jako peče jer bismo pobjedom praktički osigurali mirnu završnicu. Ostat ćemo u ABA ligi, to je sigurno, ali ovakvi porazi jako bole. Pa 35 sekundi prije kraja vodili smo pet razlike, i da smo barem izgubili normalnom tricom, a ne opet ovako... Ne sjećam se da sam ikad u karijeri dobio utakmicu tricu preko cijelog terena u zadnjoj sekundi, a izgubio sam dvije. To je zbilja raritet.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Osvrnuo se legendarni cibos i na situaciju oko Roka Prkačina (17), europskog prvaka s Hrvatskom do 16 godina, koji u zadnje vrijeme ne igra koliko bi trebao, zbog čega je otac Nikša izrazio nezadovoljstvo i najavio da bi mogao i otići. Trener Ivan Velić, doduše, dao mu je 17 minuta protiv Kopera.

- Žao mi je što je sve otišlo toliko daleko da se stvari rješavaju preko medija. Do toga nije trebalo doći. On je veliki talent, uopće ne sumnjam u to hoće li postati veliki igrač, samo za sve treba vremena - rekao nam je Rozić i zaključio:

- On se dobro razvija, sve to ide u dobrom smjeru, čvrsto je nogama na zemlji iako je na njemu golem pritisak. On je fantastičan dečko, samo treba ići polako i vjerujem da će sve na kraju biti dobro.

Cibona do kraja ABA lige još igra protiv Igokee u gostima, a u zadnjem kolu im u goste dolazi dobro im poznati Partizan. Imaju 26 bodova kao i Krka iza te Mega ispred njih, dok posljednji Zadar ima 25 bodova. Teška je to situacija za hrvatske klubove jer će jedan od njih najvjerojatnije morati u doigravanje za ostanak u ligi, a postoji mogućnost i direktnog ispadanja iz lige.

Zadrani igraju protiv Primorske kod kuće i Crvene zvezde u gostima, Krka igra protiv Mornara u gostima i protiv Cedevite kod kuće dok Mega Bemax ide u goste Partizanu i kod kuće dočekuje Mornar.