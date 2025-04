Rožman: Blamaža! Ljudi se bore za život, a mi za luksuz. Vidović: Opet nećemo trenirati ako treba

Čestitke Šibeniku, kad je "fajt" nas nema. U ovih deset dana vidio sam što i kako, rekao je vidno razočarani trener Osijeka Simon Rožman nakon debakla njegove momčadi kod Šibenika. Osijek je izgubio 4-1 na Šubićevcu i samo je šest bodova iznad posljednjeg mjesta HNL-a.

Osijek danas nije izgledao dobro. Čak 75 minuta trebalo je na prvi udarac u okvir gola.

- Možemo pričati o svemu, jedna osnovna stvar je da se prilagodiš vremenskim uvjetima, terenu... Igraj na stranu, preko strane ako treba... Imamo vjetar, a ne puknemo jedan put na gol. Imamo puno problema.

Kako podići momčad za Dinamo?

- Na nama je. Treba svatko za sebe pogledati što on uopće želi raditi u nogometu. Neki ljudi se bore za život, a mi za neki luksuz. Teško su prihvatljive neke stvari. Puno smo putovali zadnje tri utakmice, dobijemo gol u zadnjim minutama, pa ispadnemo penale. Još ova blamaža danas... Nije lako.

Kako dalje?

- Moramo raščistiti par stvari što se tiče naše ekipe pa ćemo vidjeti što i kako dalje.

Statistika Šibenik - Osijek

Foto: Sofascore za 24sata

S druge strane, trener Šibenika Rajko Vidović bio je vrlo zadovoljan premda situaciju u klubu nije bajna.

- Mi smo vjerovali cijelo vrijeme, da Osijek nije možda u dobroj situaciji. Ali nismo ni mi. Stvarno smo se dobro pripremali za ovu utakmicu. Tri dana nismo trenirali, a oni koji me poznaju znaju da više radim. Sigurno da je dečkima dobro došlo tri dana pauze. Odigrali smo dobru utakmicu od prve minute, pa sve do 90. smo kontrolirali i nismo dopustili Osijeku puno. Jednu odličnu ekipu smo sveli na minimum. Jako sam sretan i ponosan na momke, kapa do poda, oni su ovo izvukli i pokazali da zaslužujemo ostati u prvoligaškom društvu. Svaki bod je jako bitan za nas i čestitam im. Ne smijemo gubiti glavu, znamo da ima još dosta za odigrati. Pripremamo se već za iduću utakmicu u petak, a to je Slaven Belupo - rekao je nakon najveće pobjede Šibenika nad Osijekom ikada trener 'narančastih' i nastavio:

- Igrači su jako željeli, pogotovo kada vas ljudi unaprijed otpišu. Ima tu neki inat i prkos. Danas smo trčali fantastično, bili disciplinirani. Analizirali smo zadnje utakmice Osijeka, znali smo da će nas probati pritisnuti visoko, ali i mi smo imali takav plan. Danas se sve poklopilo, ono što smo planirali to smo i pokazali. Pobjeda je zaslužena.

Šibenik je u velikim financijskim problemima, igrači su trenirali odvojeno, a ne s vama.

- Sve je okej, mi se ponavljamo. Kao svaki klub imamo svojih nekih problema. Rukovodeći su ovo odradili na najbolji mogući način. Ja sam tu najveći problem jer puno radim, trebalo je dečkima tri dana odmora i dobro su odreagirali. Ako treba, ponovit ćemo, raditi tri dana u tjednu, nemam ništa protiv.

Slijedi Slaven Belupo.

- Slaven je uz Rijeku i Istru, Varaždin ne smijem izostaviti, najbolja momčad u ligi. Očekuje nas jako zahtjevna utakmica, ali ne bojimo se. Igrali smo mi protiv Rijeke na Rujevici. Ako pristup bude dobar, a moji dečki pokazuju da je pristup na visini zadatka, dat ćemo sve od sebe. Vidjet ćemo nakon 90 minuta za koliko je bilo dovoljno - zaključio je trener Šibenika.