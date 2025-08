Rožman: Dinamo je uložio dva-tri puta više u momčad nego mi godišnje! Molim malo strpljenja

Derbi uvodnog kola prvenstva igra se na Opus Areni između Osijeka i Dinama u subotu od 21 sat (MAXSport 1). Ni "bijelo-plavi" ni "modri" nisu imali europskih obaveza prije početka sezone (Dinamo je direktno ušao u skupinu EL) te će odmorni krenuti u dvoboj. Utakmicu je najavio trener domaće momčadi, Simon Rožman.

- Na pripremama smo odradili sve što smo planirali, moram pohvaliti dečke da su jako dobro odradili sve što smo stavili pred njih. Polako se formira jedan dobar tim koji na kraju sezone i početku sljedeće trebao odgovoriti na osnovne ciljeve kluba. Kao što smo najavili, iduće sezone želimo igrati Europu. Do toga je dug put, znamo da neće biti lako, ali u datom momentu možemo biti pozitivni. Vidljivi su određeni pomaci, ali daleko od toga da je to naša idealna slika. Najveća želja nam je da navijači s dobrim osjećajima idu sa stadiona i da se što prije žele vratiti jer smo odigrali dobro, to nam je imperativ. Imamo veliko zajedništvo unutar kluba, hvala svim ljudima koji su oko nas. Sve što smo htjeli od priprema smo dobili i s dobrim osjećajem krećemo u prvu utakmicu - započeo je Rožman, pa nastavio:

- Nismo se pripremali na konkretno prvo kolo nego na cijelu sezonu i sve što nas čeka. Igrači su u dobroj formi, znam što znači prva utakmica i trebamo biti mirni. Respektiramo suparnika u kontekstu toga da je za njihovu novu ekipu uloženo dva ili tri puta više nego je naš budžet na godišnjoj razini. Pratili smo ih, izanalizirali, znamo što očekivati, neku hibridnu verziju formacije. Znamo gdje su njihove najjače snage, ali prvenstveno gledamo sebe. Vjerujem u svoju momčad i vjerujem da bi mogli odigrati dovoljno dobro da razveselimo svoje navijače.

Komentirao je novu momčad koju stvara u Osijeku, ali i prvog protivnika koji je vjerojatno najteži mogući na početku.

- Prošli smo zajedničke pripreme, nema nepoznanica u taktici i u pristupu. Svatko će imati vremena da se dokaže i pokaže zašto je doveden. Pred ovim dečkima je sjajna karijera, ali uvijek sve počinje s odnosom i izvršavanjem zadaća koje su pred njima. Radimo male, ali hitre korake prema nečemu dobrom - rekao je strateg Osijeka pa dodao:

- I oni i mi smo zamijenili dosta igrača. Meni je najvažnije da moji igrači znaju što želim od njih i kako želimo izgledati. Ne možemo očekivati kontrolu svih 90 minuta ni od nas ni od njih. Kad je neki zajednički duh onda se neke krive sitnice i greške isprave ili ne vide. Očekujem da ćemo istrčati hrabri, agresivni i bez pritiska, znamo tko je na drugoj strani i znamo koliko su oni uložili u novu ekipu i to poštujemo, ali ulazimo u utakmicu bez straha.

Osvrnuo se na nova pojačanja, ali i na to da će mu u prvom kolu nedostajati dva važna igrača

- Hendikep je ne imati Roka Jurišića i Arnela Jakupovića koji su bili sjajni. Roko je imao veliki peh s metatarzalnom kosti. Jakupović je odradio veći dio priprema, ima ozljedu aduktora, ali ne želimo riskirati da to ne bi došlo do veće štete. Sigurno je to hendikep. Igrači u rosteru moraju odgovoriti na sve situacije i iskoristiti svoje prilike koje se neće pružati baš puno. Igrači su toga svjesni i kolektiv može pokriti manjak kvalitete pojedinaca - rekao je i nastavio o dvojici novih igrača:

- Čolina je bio na pripremama s Augsburgom i odigrao u pripremnim utakmicama dva puta po poluvrijeme, tako da njegovo stanje je čak na razini da u nekom trenutku može ući s klupe. Petrusenko je imao malo dužu stanku, ali taj dečko je stroj i već u prvom tjednu je pokazao kako ćemo vrlo brzo moći računati na njega. Ako se srede svi papiri obojica će biti u kadru, a koliko ćemo ih koristiti to je neka druga priča. Obojica su već u startu pokazala kako će biti jako bitan faktor.

Pričao je i o udarnom sastavu koji sprema za Dinamo.

- Gradimo kostur momčadi, a ja nisam čovjek koji voli eksperimentirati. Imam još jednu ili dvije dvojbe za koje mislim kako je svejedno za koga se odlučim. Između igrača s jedne strane vlada natjecateljski duh, a s druge strane zajedništvo jer znaju kako će svatko odraditi svoj dio posla i to mi je jako bitno. Statistika kaže kako će svi koji su u kadru do kraja sezone odigrati barem 30 posto minutaže koja im se nudi. Svi će dobiti svoju šansu, a igrači moraju biti spremni kada se to dogodi da pokažu svoj maksimum - rekao je trener "bijelo-plavih" pa zaključio:

- Na nama, pogotovo na igračima na terenu, je da isprovociraju pozitivan odnos navijača. Samo bih zamolio malo strpljenja, ali osnovni dio koji navijači očekuju igrači će pružiti na terenu. Svjestan sam da smo mi ta lokomotiva koji mora povući, neće navijači padati na riječi nego gledati dobru igru. Nadam se kako će ova sezona biti ta u kojoj ćemo i mi uživati, a ne biti ti koji će patiti.