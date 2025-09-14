Obavijesti

TRENERI IZ OSIJEKA

Rožman: Malo nam se otvorilo, Omeroviću se vratilo... Utučeni Šifo: Kazne nas za svaku grešku

Piše Josip Tolić,
Rožman: Malo nam se otvorilo, Omeroviću se vratilo... Utučeni Šifo: Kazne nas za svaku grešku
Osijek i Vukovar sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek razmontirao Vukovar 4-0 u derbiju i spasio Rožmana, dok Schildenfeld ostaje bez pobjede i s upitnom budućnošću

U slavonskom derbiju visokog napona, koji je za oba trenera nosio prefiks vrlo važnog, Osijek je na Opus Areni deklasirao Vukovar 1991 4-0 i stigao do prve prvenstvene pobjede. Utakmica je bila označena kao presudna za Simona Rožmana i Gordona Schildenfelda, čije su pozicije bile ugrožene nakon pet kola bez trijumfa. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, raspoloženja u dva tabora bila su dijametralno suprotna.

Rožman: "Dobra nagrada za uloženi trud"

Simon Rožman napokon je mogao odahnuti. Uvjerljiva pobjeda, potpomognuta prvim "hat-trickom" sezone Naila Omerovića, donijela je prijeko potreban mir osječkoj svlačionici i vjerojatno sačuvala posao slovenskom strategu. Nakon susreta, Rožman je zahvalio igračima i navijačima na podršci.

- Danas su bile nogometne stvari na našoj strani. Jako dobro smo otvorili utakmicu, a mislim da smo u drugom poluvremenu zabili onda kad nam je baš najviše trebalo. Malo nam se otvorilo, a kad se otvori, onda dolaze i bodovi - izjavio je Rožman za MAXSport.

Priznao je da je strahovao uoči dvoboja zbog brojnih problema s izostancima.

- U petak smo se tek okupili, imamo puno ozlijeđenih igrača, dosta ih je bilo u reprezentaciji. Nekako smo se 'zakrpali' i znali smo da neće biti vrhunska partija, ali bili smo dovoljno dobri i spretni - dodao je.

Posebno je pohvalio junaka susreta, Omerovića.

- Omer je u super formi, vratilo mu se sve. Sretan sam zbog njega, ali bitno je da ekipa funkcionira.

Schildenfeld: "Svaka pogreška nas košta"

S druge strane, Gordon Schildenfeld nije skrivao razočaranje. Njegova momčad ostala je jedina bez pobjede u HNL-u i prikovana je za dno ljestvice, a budućnost trenera postala je vrlo upitna.

- Malo smo sramežljivo otvorili utakmicu. Imam dojam da smo danas za svaku pogrešku koju smo napravili bili kažnjeni. Možda dosad nije bilo tako, ali danas je apsolutno bilo - rekao je trener Vukovara, ističući nevjerojatnu efikasnost domaćina:

- Od pet udaraca oni su dali četiri gola.

Schildenfeld smatra da se utakmica prelomila kod drugog gola Osijeka, majstorije Omerovića iz slobodnog udarca u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.

- Ne mogu igračima zamjeriti ništa, možda im nedostaje malo fokusa. Moramo se malo koncentrirati, svaka pogreška nas košta - zaključio je utučenim tonom.

Dok Osijek s olakšanjem ulazi u mirniji tjedan prije niza od čak šest gostovanja i promjene travnjaka Opus Arene, nad klupom Vukovara nadvili su se tamni oblaci. Schildenfelda i njegovu momčad u sljedećem kolu čeka novi veliki izazov, dvoboj protiv raspoložene Rijeke, u kojem će morati pronaći način da "ne primaju golove tako lako".

