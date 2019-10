Rožman: Pa ja sam zadovoljan energijom i željom mojih igrača

Lokomotiva je uzela bod u Rijeci poslije šest godina. Nasmijani 'brk' Gorana Tomića je logična posljedica...

- Veliki bod za nas, napokon smo prekinuli taj niz. Odlično ušli u utakmicu, ali smo pali nakon 15 minuta jer je Rijeka preuzela konce igre u svoju ruku. Gol smo dobili u najgorem mogućem trenutku, ali u drugom smo poluvremenu bili odlični, unatoč Rijekinoj dominaciji. Utakmica je mogla otići na obje strane no mislim da je ovaj remi ipak najrealniji i da smo zaslužili bod. Sigurno novom Rijekinom treneru treba vremena da usadi svoje ideje. Ne ide to preko noći... - rekao je trener Lokomotive, GoranTomić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Simon Rožman kao prioritet vidi napredak na planu igre. Rezultati bi trebali doći kao posljedica. Kad-tad.

- Zadovoljan sam većim dijelom utakmice. U ovom kratko razdoblju od igrača sam želio pravu energiju i mislim da sam to dobio. Šteta što nismo iskoristili šanse da povedemo 2-0. Mi kod kuće moramo igrati tako da idemo po drugi gol! Čestitke svima, i igračima i navijačima. U nogometu je najteže igrati protiv 10 igrača iza lopte, a mi smo imali upravo tu situaciju. No imali smo želju i energiju igrati za gol više, a to mi je važno i to mi se sviđalo. Ne mislim da su nam prelako ulazili u šanse, napadali smo unatoč riziku jer mi smo momčad i klub koji to želi i koji će to uvijek raditi - pričao je mladi Rijekin trener.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nije se pobijedilo, kod kuće, a trener je zadovoljan.

- Da, zadovoljan sam reakcijom igrača pa i onih sa klupe. Čolak je dan prije utakmice doživio istegnuće mišića pa nisam htio riskirati. Otići ćemo na mini-pripreme u Umag. Sada imam 14 dana za još bolje usaditi svoju ideju i podići energiju momčadi te uigravati kontinuirani napad - rekao je Simon Rožman.