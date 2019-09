Rožman: Želim prepoznatljivu Rijeku, dominantnu i agresivnu

Nogometaši Rijeke pobijedili su Varaždin 2:0 u 10. kolu 1. HNL, a novi trener Rijeke Simon Rožman susret je gledao s tribina zbog suspenzije. Bio je vrlo miran te je bez puno emocija pratio dominaciju svoje momčadi protiv varaždinskih nogometaša.

- Čovjek se treba suzdržati. Nije bilo nervoze i treme, jer nemaš nikakav utjecaj. Sve smo se dogovorili prije susreta i igrači imaju moje potpuno povjerenje. Utakmica je išla smjerom kojim smo željeli i ovo je jedan pozitivan početak jer svaka promjena je teška za sve - ističe slovenski strateg Rožman kojeg Varaždin nije nimalo iznenadio budući da je trener Borimir Perković izveo isti sastav kao i u pobjedi protiv Dinama.

- Nema logike da se ekipa, koja pobjeđuje, mijenja. Bilo je mnogo pozitivnih stvari u našoj igri jer nismo bili opasni samo po sredini, već i po bočnim pozicijama. S druge strane Varaždincima nismo dopustili da razviju svoju igru - dodao je Rožman koji želi prepoznatljivu Rijeku u 1. HNL.

- U tri dana ne možeš ništa promijeniti. Sigurno želimo da Rijeka bude dominantna, agresivna s puno trke i borbe. To će biti zaštitni znak Rijeke. Ne ide to preko noći i promjene moramo uvoditi vrlo pažljivo u trenažni proces da ne došlo do ozljeda - istaknuo je slovenski stručnjak.

Rijeka je protiv Varaždina postigla dva pogotka, no imala je još nekoliko vrlo izglednih prigoda.

Već se vidi Rožmanov potpis

- Trebamo još mirnoće u završnici, no to ćemo popraviti. Važno je da igrači imaju želju da se isprave u svakom segmentu - naglasio je Rožman koji je u svojoj trenerskoj karijeri vodio slovenske Domžale i Celje. U Celju je bio trener varaždinskom veznjaku Karlu Težaku.

- Rožman je u Rijeci tri dana, no već se vidi njegov trenerski rukopis. Teži visokom presingu i visokom tempu. Najviše presingu nakon izgubljene lopte. Igraču tako u automatizam uđe da nakon izgubljene lopte odmah krene u osvajanje iste. On je mlad i pametan trener s dobrom perspektivnom i da će se odlično snaći u Rijeci - dodao je Težak.

U napadu su Varaždinci bili bezopasni, a veteran Benko, koji je u svojoj karijeri branio boje Rijeke, najbolje prilike imao je iz dva slobodna udarca na dvadesetak metara. Nije se uspio upisati u strijelce.

- Mnogo smo se potrošili protiv Dinama i protiv Rijeke nismo bili pravi. Slijedi nam Hajduk koji će nam biti priprema za utakmice protiv naših konkurenata za ostanak Istre i Intera - zaključio je Benko.