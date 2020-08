Rtina je probdjela cijelu noć: 'Ma kakvo spavanje, nismo mi djeca! Cormier se ne smije žaliti'

U Rtini su prognozirali kako će borba biti gotova u trećoj rundi te da do odluke sudaca neće ni doći, a od toga ih je tek dijelilo nekoliko sekundi. Sad čekaju na Stipin posjet za novu pravu feštu!

<p>MMA borac <strong>Stipe Miočić</strong> u trećoj je borbi protiv <strong>Daniela Cormiera</strong> slavio i tako postao najveći teškaš svih vremena!</p><p>Miočićevu borbu pratili su mnogi Hrvati, a posebno je živo bilo u Rtini, mjestu pokraj Paga, odakle moćni borac hrvatskog podrijetla vuče korijene.</p><p>Kao i prijašnje borbe protiv Cormiera, tamo su i ovu borbu pratili Miočićevi rođaci i obiteljski prijatelji, a spavao nije - baš nitko!</p><p>- Krenuli smo s okupljanjem oko deset, a na kraju nas je bilo oko stotinu. Svi su bili budni cijelu noć, svi smo izdržali. Malo smo kartali, družili se, nitko nije poklekao. Ma kakvo spavanje, nismo mi djeca - otkrio nam je rođak Stipe Miočića, <strong>Petar Miočić (40)</strong>.</p><p>Petar je prognozirao kako će Stipe Cormiera riješiti već u trećoj rundi, no do toga nije došlo:</p><p>- Za dlaku je falilo da Cormier bude i ranije gotov - rekao je rođak moćnog UFC-ovog borca, a nije ni lagao. Cormiera je u jednom trenutku od sigurnog poraza spasilo samo zvono za kraj runde. Ipak, svejedno je poražen, a naposljetku se počeo izvlačiti kako je za njegov poraz zaslužan prst u oko koji mu je zabio Miočić u trećoj rundi te zbog kojeg navodno nije mogao gledati na to oko sve do kraja borbe.</p><p>Pomalo ironično, prst u oko upravo je potez po kojemu je poznat Cormier. Miočić je u oko dobio u prijašnjim borbama, kao i u prvoj rundi ove, a Petar Miočić upravo to i ističe:</p><p>- Taj prst u oko samo je vraćanje istom mjerom. Cormier je s tim prvi krenuo stoga nema pravo na žalbu.</p><p>Sa samim Stipom još se nisu čuli u Rtini, ali jesu s njegovim ocem, koji je također oduševljen ovim raspletom. Stipe je najavio dolazak u Hrvatsku, a u Rtini će ga s veseljem čekati. Ono što je sigurno, otkriva nam Petar, u Rtini će ga čekati fešta poput ove jučerašnje. Ne bismo se čudili da bude i još jače!</p>