Gorica razbila najbolju momčad druge lige i zabila šest komada. Slaven sigurno prošao BSK

Nogometaši Gorice demonstrirali su moć na gostovanju kod drugoligaša Rudeša, vodeće momčadi Prve nogometne lige, slavivši uvjerljivo 6-0 u prvoj utakmici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Od samog početka bilo je jasno tko diktira tempo, a domaćini nisu imali odgovora na razigranu i efikasnu momčad iz Turopolja koja je prekinula niz od četiri poraza i dala treneru Mariju Careviću malo zraka.

Zagreb: Rudeš i Gorica u osmini finala Hrvatskog kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Već u trećoj minuti Gorica je povela. Filip Čuić proigrao je Domagoja Pavičića koji mirno zabija za 0-1. Bio je to uvod u dominaciju gostiju koji su nastavili pritiskati. U 34. minuti Jurica Pršir sjajno je pronašao Antu Kavelja, a ovaj s 12-13 precizno pogađa. Do kraja poluvremena Gorica je dodala još jedan, Luka Vrzić i Pavičić kreirali su akciju koju je u 43. minuti završio Iker Pozo.

Zagreb: Rudeš i Gorica u osmini finala Hrvatskog kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nastavak je donio istu sliku. Mario Ljevar rukom je blokirao udarac u kaznenom prostoru i Filip Čuić bio je precizan s bijele točke u 55. Rudešani su dodatno potonuli u 78. minuti kada je Domagoj Đurković zaradio izravni crveni karton. S igračem više Gorica je nastavila gaziti, Ognjen Bakić glavom je zabio peti samo dvije minute nakon isključenja, a točku na "i" stavio je Medin Gashi u 93. minuti prekrasnim lobom. Sudac Duje Strukan odmah je označio kraj.

Slaven sigurno protiv BSK-a

Koprivnički Slaven Belupo druga je momčad koja se plasirala u četvrtfinale ovosezonskog izdanja Hrvatskog nogometnog kupa pobijedivši na gostovanju u Bijelom Brdu domaći BSK sa 3-0 (1-0). Andrija Filipović je doveo Slaven u vodstvo u 7. minuti, a za 2-0 je strijelac bio Josip Mitrović u 55. minuti. Konačnih 3-0 postavio je Moldavac Mihail Caimacov u trećoj minuti sučevog dodatka.

Drugoligaš iz predgrađa Osijeka nije bio inferioran, ali njegovi igrači nisu imali dovoljno koncentracije i preciznosti kad su se našli u prilikama za postizanje pogodaka.

Osmina finala Kupa, raspored:

Rudeš - Gorica 0-6

0-6 BSK Bijelo Brdo - Slaven Belupo 0-3 (14 sati)

0-3 (14 sati) Cibalia - Hajduk (15.30)

Lokomotiva - Varteks (17 sati)

Kurilovec - Istra 1961 (5. studenoga, 14 sati)

Karlovac 1919 - Dinamo (19. studenoga, 17 sati)

Mladost Ždralovi - Rijeka (3. prosinca, 13 sati)

Varaždin - Osijek (3. prosinca, 17 sati)