Ne, nije šala. Šimunić u Rudešu ukida ime kategorije 'pionira'

Vodeća momčad 1. NL i glavni konkurent za ulazak u HNL, Rudeš, zimsku je pauzu odlučio iskoristiti kako bi proveo promjene u nazivima mlađih kategorija. Klub je objavio da u povijest odlazi naziv „pioniri“ za uzraste djece od 12 do 15 godina.

Uprava, na čelu s bivšim hrvatskim reprezentativcem Josipom Šimunićem, a sada predsjednikom kluba, kao razlog promjene navodi usklađivanje s europskim i Uefa standardima, jasnije definiranje razvojnih faza te profesionalniju komunikaciju prema roditeljima i javnosti. Ubuduće će klub koristiti nazive mlađa skupina (U12–U13) i starija skupina (U14–U15).

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Poštovani roditelji, članovi i sportska zajednico NK Rudeš, ovim putem želimo vas obavijestiti da NK Rudeš službeno započinje i provodi proces odmicanja od dosadašnjeg nazivlja ‘pioniri’ za uzraste U12 do U15. Iako je taj naziv duboko ukorijenjen u hrvatskoj nogometnoj tradiciji, on više ne odražava suvremene razvojne, europske i akademske standarde rada u mlađim uzrastima. U skladu s modernim smjernicama UEFA-e, DFB-a, FIGC-a i drugih europskih nogometnih saveza, kao i s praksom vodećih europskih nogometnih akademija, NK Rudeš prelazi na stručno, razvojno i jasno kategorizirano nazivlje uzrasta, umjesto tradicionalnog i zastarjelog sustava imenovanja.

Zašto odustajemo od naziva ‘pioniri’?

• naziv je povijesno i kulturno zastario te ne prati suvremenu nogometnu terminologiju

• u europskom nogometnom obrazovanju taj se termin više ne koristi

• ne prati jasno razvojne faze djeteta sukladno UEFA standardima

• ne definira precizno fazu učenja, treninga, natjecanja i napretka

• ne komunicira dovoljno profesionalno prema roditeljima, klubu i javnosti

Zbog toga klub napušta opći i široki naziv ‘pioniri’ kako bi otvorio prostor preciznijem, suvremenijem i razvojno smislenijem nazivlju.

Novo službeno nazivlje kategorija unutar kluba

Sukladno navedenim smjernicama i strateškoj odluci kluba, NK Rudeš uvodi sljedeće nazivlje:

• U12 i U13: mlađa skupina

• U14 i U15: starija skupina

Ovi nazivi jasno odražavaju:

• razvojnu fazu igrača

• pripadnost akademskom sustavu kluba

• europski standard terminologije

• kontinuitet i hijerarhiju unutar Škole nogometa NK Rudeš

Novo nazivlje primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine.

Zaključak

Naziv ‘pioniri’ bio je dugi niz godina dio nogometne tradicije, no suvremeni nogomet zahtijeva jasnoću, preciznost i razvojnu dosljednost. Ovom promjenom NK Rudeš dodatno potvrđuje svoju usmjerenost prema modernom, akademskom i europskom modelu rada s mladim igračima.

NK Rudeš ostaje čvrsto posvećen:

• modernom i odgovornom razvoju djece

• međunarodnim standardima i trendovima

• stvaranju okruženja u kojem svaki mladi igrač ima jasnu razvojnu putanju

S poštovanjem,

NK Rudeš – Akademija"