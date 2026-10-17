Rudeš se na francuskom jeziku obratio Layecu: Kriteriji moraju biti jednaki za svaku momčad!

Rijeka je u desetom kolu HNL-a pobijedila Rudeš rezultatom 2-1. Rano su Riječani poveli preko Vignata u 5. minuti, a u 74. je iz faula povećao vodstvo Fruk. Skoko je pogodio u sudačkoj nadoknadi za domaćina, međutim dan nakon utakmice i dalje se spominje suđenje. Rudeš je na francuskom jeziku sročio objavu na društvenim mrežama, a nagađanje je kako je usmjerena predsjedniku sudačke komisije u HNS-u Francuzu Bertrandu Layecu.

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Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Rudeš-Rijeka 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Prevedeno na hrvatski jezik, objava hrvatskog prvoligaša zvuči ovako:

- NIKAD NE ODUSTAJEMO. NIKAD. Čak i s desetoricom igrača. Čak i u najtežim trenucima. Čak i kada se čini da vrijeme istječe. Borimo se do same posljednje sekunde. Jer ovdje hrabrost nije stvar izbora. Ona je dio onoga tko smo. U nogometu nije važno o kojem je igraču ili momčadi riječ. Važne su samo činjenice. Činjenice koje određuju postupke igrača! Pravila moraju biti jednaka za sve. Bez iznimke. A mi? Nastavit ćemo se boriti. Do same posljednje sekunde. OVO JE RUDEŠ.

Nakon utakmice je nezadovoljstvo sa suđenjem iskazao trener Alen Peternac, posebno u vezi dvije sporne situacije. Prva je bila oštar start Pavića koji je bio na rubu drugog žutog kartona te izravni crveni karton kojeg je sudac Antonio Škobić pokazao Celjaku, bez obzira što nije bio zadnji igrač u obrani prilikom počinjenja prekršaja.