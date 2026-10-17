Obavijesti

Sport

Komentari 2
IZRAVNA PORUKA

Rudeš se na francuskom jeziku obratio Layecu: Kriteriji moraju biti jednaki za svaku momčad!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Rudeš se na francuskom jeziku obratio Layecu: Kriteriji moraju biti jednaki za svaku momčad!
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rijeka je srušila Rudeš 2-1, ali nakon utakmice glavna tema nije rezultat nego suđenje; Rudeš je poslao misterioznu poruku, vrlo vjerojatno Bertrandu Layecu na francuskom jeziku

Admiral

Rijeka je u desetom kolu HNL-a pobijedila Rudeš rezultatom 2-1. Rano su Riječani poveli preko Vignata u 5. minuti, a u 74. je iz faula povećao vodstvo Fruk. Skoko je pogodio u sudačkoj nadoknadi za domaćina, međutim dan nakon utakmice i dalje se spominje suđenje. Rudeš je na francuskom jeziku sročio objavu na društvenim mrežama, a nagađanje je kako je usmjerena predsjedniku sudačke komisije u HNS-u Francuzu Bertrandu Layecu

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Rudeš-Rijeka 1-2 VIDEO
Sažetak Rudeš-Rijeka 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prevedeno na hrvatski jezik, objava hrvatskog prvoligaša zvuči ovako:

- NIKAD NE ODUSTAJEMO. NIKAD. Čak i s desetoricom igrača. Čak i u najtežim trenucima. Čak i kada se čini da vrijeme istječe. Borimo se do same posljednje sekunde. Jer ovdje hrabrost nije stvar izbora. Ona je dio onoga tko smo. U nogometu nije važno o kojem je igraču ili momčadi riječ. Važne su samo činjenice. Činjenice koje određuju postupke igrača! Pravila moraju biti jednaka za sve. Bez iznimke. A mi? Nastavit ćemo se boriti. Do same posljednje sekunde. OVO JE RUDEŠ.

Nakon utakmice je nezadovoljstvo sa suđenjem iskazao trener Alen Peternac, posebno u vezi dvije sporne situacije. Prva je bila oštar start Pavića koji je bio na rubu drugog žutog kartona te izravni crveni karton kojeg je sudac Antonio Škobić pokazao Celjaku, bez obzira što nije bio zadnji igrač u obrani prilikom počinjenja prekršaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Branili joj vezu s nogometašem, nije ih slušala: 'Nije kao ostali'
FOTO: LJUBAV SA SUPERZVIJEZDOM

Branili joj vezu s nogometašem, nije ih slušala: 'Nije kao ostali'

Perrie Edwards, pjevačica moćnog vokala i jedna od najprepoznatljivijih članica globalno uspješne grupe Little Mix, već godinama plijeni pažnju javnosti ne samo svojom glazbom, već i privatnim životom
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026