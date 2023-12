Rudeš vratio poznato ime: Mladina opet na klupi...

Davor Mladina prošle je sezone osvojio s Rudešom drugu ligu i odveo ih u najelitniji rang hrvatskog nogometa, no ubrzo nakon toga i otišao s klupe. Sada će ih on pokušati izvaditi iz kaljuže u koju su upali.

Mladina drugi put na klupi Rudeša

Ivan Mijač privremeno je vodio klub nakon smjene Tonija Golema, a predsjednik Josip Šimunić odlučio je opet angažirati Mladinu.

- Znam da je klub u teškoj situaciji. Oprostili smo se u sretnim okolnostima, odnosno ulaskom u SuperSport HNL. A sada su trenuci ipak nesretniji. No, uvjeren sam da je to privremeno i da ćemo vrlo brzo krenuti s pobjedama. Što se mog odlaska tiče u ljetnim mjesecima, istekao mi je ugovor, a klub je pokušao s nekom drugom vizijom. Ja sam pak odabrao ozbiljnog 'prvoligaša', jer nisam želio u svom trenerskom poslu imati preveliku stanku. Naravno, drago mi je da se vraćam u klub s kojim sam već imao velikih uspjeha. I nadam se da ćemo u budućnosti izvući maksimum iz momčadi. Reagirat ćemo na vrijeme, i Uprava i ja, te ćemo vidjeti što nam još nedostaje za bolje rezultate. Također, moram se zahvaliti Mariju Smodlaki, dopredsjedniku HNS-a i prvom čovjeku Dugopolja, omogućivši mi prijevremeni prekid ugovora, odnosno povratak u Rudeš. Zahvaljujem, naravno, i svim ostalim djelatnicima, ali i igračima na tri lijepa mjeseca u Dugopolju - rekao je 64-godišnji Davor Mladina koji će tako drugi put voditi Rudeš. Apsolutni rekorder je Hrvatskog dragovoljca kojeg je vodio u čak šest navrata.

A čeka ga najgori prvi zadatak. Rudeš će u subotu od 17 sati gostovati kod Dinama. Cilj je, naravno, ostanak u ligi, no on se već sada čini teško dostižan jer devetoplasirana Istra ima 13 bodova više.

Podsjetimo, Robert Prosinečki ih je uveo u prvenstvo, ali već od prvog kola bilo je jasno da bi se nakon ove sezone mogli vratiti u drugu ligu.

Žuti je zakazao. Osvojio je bod u sedam utakmica pa je dobio otkaz. Zamijenio ga je Toni Golem koji je napustio klupu Hajdukovih juniora. Osvojio je dva boda i odveo klub do četvrtfinala Kupa, ali ni on nije uspio slaviti u prvenstvu, a kako je konkurencija sve dalje, čelnici su i njega smijenili. Mijač je sjedio na klupi do dolaska Mladine.