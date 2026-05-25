Rudež: Bili smo blizu, ali nismo realizirali slobodna bacanja...

Prvi polufinalni dvoboj u Zagrebu Cibona je riješila u svoju korist, u neizvjesnoj završnici slavili su 84-79 i stigli na korak do finala. No u drugom susretu na Gripama Split je pobijedio 83-78 i sada ih čeka treća, odlučujuća utakmica, koja će se igrati u četvrtak u Zagrebu. Bila je ovo obostrano nervozna utakmica koja je potrajala gotovo dva sata, u kojoj su više pokazali domaći igrači i zasluženo stigli do pobjede.

Luka Skorić je čestitao Splitu na pobjedi i spomenuo vlastite greške

- Čestitke Splitu na dobroj utakmici, znali smo da će biti teško, fizički zahtjevno. Prevagnula su naša promašena slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini, nadamo se da ćemo u četvrtak biti fokusiraniji, da ćemo izboriti pobjedu i plasirati se u finale.

Split: Druga utakmica polufinala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske: KK Split - KK Cibona | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Trener Cibone Ivan Rudež je također spomenuo slobodna bacanja za koje smatra da su bila presudna za utakmicu.

- Čestitke Splitu, 1-1 je, bili smo tu, bili smo blizu, radili smo dobar posao u obrani, ali Marinelli i Cosey su odradili odličan posao, mi smo promašili 11 slobodnih bacanja i to nas je koštalo. Vjerujem da ćemo za par dana izaći bolje na teren, napraviti mini prilagodbe i slaviti u trećoj utakmici nakon koje nema popravnoga. Očekujem pristojno popunjenu dvoranu, a ako me pitate što bi moglo presuditi, po meni su to slobodna bacanja.

Susret je prokomentirao i Paolo Marinelli.

- Očekivano teška utakmica, znali smo da neće biti lagano. Drago mi je da smo ostali mirne glave i priveli utakmicu kraju. Imali smo i deset koševa razlike, ali nije lako prelomiti i otići na 15 ili 20, ali imaju i oni kvalitetu. Ima stvari koje možemo poboljšati, pogotovo odgovoriti na njihovu agresiju, ostati mirni i ne povući se u takvim situacijama.

Trener Splita Miodrag Rajković je izrazito zadovoljan utakmicom.

- Teška utakmica, prava utakmica u doigravanju. Spomenuli ste u pitanju Marinelliju agresivnu igru Cibone, pa i preko mjere, a oni su šutnuli više slobodnih bacanja od nas!? I to nešto govori. Oni su odlična momčad, odigrali su agresivno, u nekim momentima i preagresivno, radili su to planski, kad bi sudci prilagodili kriterij nisu to više radili. Tako su nam razbijali ritam i u Zagrebu, radit će to opet. Dobro je da mi to znamo i da se na to pripremimo. Imali smo šest dvoznamenkastih igrača, to je dobro, klupu i rotaciju širimo i uključujemo više igrača. O nesrećama neću govoriti, imamo problema s ozljedama, ali skupili smo se i zaigrali kao momčad. Idemo u Zagreb po pobjedu, znamo da oni to žele, ali želimo i mi. Vidjet ćemo hoće li nam se vratiti Kučić i Myers.