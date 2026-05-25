U polufinalnoj seriji Cibone i Splita nakon dva susreta je 1-1 i igrat će se majstorica. Glavni akteri utakmice u kojoj je Split pobijedio 83-78 osvrnuli su se na dvoboj
Rudež: Bili smo blizu, ali nismo realizirali slobodna bacanja...
Prvi polufinalni dvoboj u Zagrebu Cibona je riješila u svoju korist, u neizvjesnoj završnici slavili su 84-79 i stigli na korak do finala. No u drugom susretu na Gripama Split je pobijedio 83-78 i sada ih čeka treća, odlučujuća utakmica, koja će se igrati u četvrtak u Zagrebu. Bila je ovo obostrano nervozna utakmica koja je potrajala gotovo dva sata, u kojoj su više pokazali domaći igrači i zasluženo stigli do pobjede.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Luka Skorić je čestitao Splitu na pobjedi i spomenuo vlastite greške
- Čestitke Splitu na dobroj utakmici, znali smo da će biti teško, fizički zahtjevno. Prevagnula su naša promašena slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini, nadamo se da ćemo u četvrtak biti fokusiraniji, da ćemo izboriti pobjedu i plasirati se u finale.
Trener Cibone Ivan Rudež je također spomenuo slobodna bacanja za koje smatra da su bila presudna za utakmicu.
- Čestitke Splitu, 1-1 je, bili smo tu, bili smo blizu, radili smo dobar posao u obrani, ali Marinelli i Cosey su odradili odličan posao, mi smo promašili 11 slobodnih bacanja i to nas je koštalo. Vjerujem da ćemo za par dana izaći bolje na teren, napraviti mini prilagodbe i slaviti u trećoj utakmici nakon koje nema popravnoga. Očekujem pristojno popunjenu dvoranu, a ako me pitate što bi moglo presuditi, po meni su to slobodna bacanja.
Susret je prokomentirao i Paolo Marinelli.
- Očekivano teška utakmica, znali smo da neće biti lagano. Drago mi je da smo ostali mirne glave i priveli utakmicu kraju. Imali smo i deset koševa razlike, ali nije lako prelomiti i otići na 15 ili 20, ali imaju i oni kvalitetu. Ima stvari koje možemo poboljšati, pogotovo odgovoriti na njihovu agresiju, ostati mirni i ne povući se u takvim situacijama.
Trener Splita Miodrag Rajković je izrazito zadovoljan utakmicom.
- Teška utakmica, prava utakmica u doigravanju. Spomenuli ste u pitanju Marinelliju agresivnu igru Cibone, pa i preko mjere, a oni su šutnuli više slobodnih bacanja od nas!? I to nešto govori. Oni su odlična momčad, odigrali su agresivno, u nekim momentima i preagresivno, radili su to planski, kad bi sudci prilagodili kriterij nisu to više radili. Tako su nam razbijali ritam i u Zagrebu, radit će to opet. Dobro je da mi to znamo i da se na to pripremimo. Imali smo šest dvoznamenkastih igrača, to je dobro, klupu i rotaciju širimo i uključujemo više igrača. O nesrećama neću govoriti, imamo problema s ozljedama, ali skupili smo se i zaigrali kao momčad. Idemo u Zagreb po pobjedu, znamo da oni to žele, ali želimo i mi. Vidjet ćemo hoće li nam se vratiti Kučić i Myers.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+