Obavijesti

Sport

Komentari 1
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
TAKO TO RADE BARAKUDE PLUS+

Rudić za 24sata otkriva tajnu uspjeha mladih vaterpolista: Na ovome smo radili godinama!

Piše Luka Tunjić,

Prije nekoliko godina u savezu smo osmislili sjajan, ali financijski zahtjevan projekt jačanja hrvatskog vaterpola i sad beremo plodove. Radimo selekcijske kampove već za djecu od 11 godina, kaže Rudić

Ne znam je li uopće neka reprezentacija, u bilo kojem sportu, uspjela napraviti tako nešto! Komentirao je za 24sata legendarni vaterpolski trener Ratko Rudić (78) nakon što je hrvatska U-20 reprezentacija okrunila nevjerojatno ljeto i osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Hit sa SP-a bit će zamjena Rodriju, Borussia je Kovaču dovela sjajnog Grka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit sa SP-a bit će zamjena Rodriju, Borussia je Kovaču dovela sjajnog Grka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Provokativna plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
Livaković prema Barceloni, a evo kako Dinamo stoji s dovođenjem Kotarskog...
TURSKA SAPUNICA

Livaković prema Barceloni, a evo kako Dinamo stoji s dovođenjem Kotarskog...

Turci pišu da će hrvatski golman u katalonskog velikana, a ‘modrima’ ne ide ni s dovođenjem Kotarskog. Da stvar bude lošija, Kotarskom u Kopenhagen stiže konkurencija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026