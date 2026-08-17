TAKO TO RADE BARAKUDE PLUS+
Rudić za 24sata otkriva tajnu uspjeha mladih vaterpolista: Na ovome smo radili godinama!
Prije nekoliko godina u savezu smo osmislili sjajan, ali financijski zahtjevan projekt jačanja hrvatskog vaterpola i sad beremo plodove. Radimo selekcijske kampove već za djecu od 11 godina, kaže Rudić
Ne znam je li uopće neka reprezentacija, u bilo kojem sportu, uspjela napraviti tako nešto! Komentirao je za 24sata legendarni vaterpolski trener Ratko Rudić (78) nakon što je hrvatska U-20 reprezentacija okrunila nevjerojatno ljeto i osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu.
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