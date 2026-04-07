Rüdiger: Oba su gola pokloni. A najbolji igrač Bayerna je Neuer

Bayern je u spektakularnoj prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka srušio Real Madrid na Bernabéuu 2-1 i stekao prednost pred uzvrat u Münchenu. Golove za bavarsku momčad zabili su Luis Díaz i Harry Kane, dok je nadu Madriđanima vratio Kylian Mbappé. Nakon utakmice pune preokreta, igrači i trener Reala nisu skrivali razočaranje, ali su istaknuli kako borba za polufinale još nije gotova.

Arbeloa: Nedostajalo nam je hrabrosti

Trener Real Madrida Álvaro Arbeloa priznao je da je njegova momčad bila preslaba u ključnim fazama utakmice, posebno u prvom poluvremenu kada su se previše povukli.

​- Bili smo preduboko, pogotovo na krilima. To nije bila ideja. Takva postavka dala im je previše kontrole. Nedostajalo nam je trenutaka u kojima moraš željeti loptu, pogotovo kad te suparnik tako agresivno pritišće. Ako im ne zaprijetiš i ne potisneš ih, u problemu si - analizirao je Arbeloa.

Posebno bolan trenutak po domaće bio je gol Harryja Kanea samo 22 sekunde nakon početka drugog dijela.

​- Puno smo pričali o tome da moramo paziti na izgubljene lopte. I onda se dogodi taj drugi gol koji je bio pravi udarac. Ipak, momčad se dobro oporavila i pokazala karakter. Živi smo, to je jasno. Zaostajemo jedan gol, a mi smo sposobni pobijediti na bilo kojem stadionu. Da je ostalo 0-2, bilo bi jako teško, ovako imamo realnu šansu.

Foto: Gonzalo Fuentes

Rüdiger: Na ovoj razini se to ne prašta

Branič Antonio Rüdiger bio je vrlo direktan u svojoj ocjeni, preuzevši dio odgovornosti za primljene golove.

​- Izađemo u drugo poluvrijeme i odmah primimo gol. Oba pogotka koja smo primili su darovi. Pričali smo o opasnosti gubljenja lopti u sredini terena, a pogledajte što se dogodilo kod oba gola. Na ovoj razini to je jako opasno i ne prašta se - rekao je njemački stoper.

Unatoč svemu, i on vjeruje u preokret.

​- Sve se otvorilo nakon Mbappéovog gola. Imali smo i mi i oni puno prilika. Na kraju je tako kako je. Moramo više pucati prema golu. Najbolji igrač Bayerna danas je bio Manuel Neuer, a to nešto govori. Uvijek imamo vjere.

Slično razmišlja i golman Andrij Lunin.

​- Mogli smo izbjeći poneki gol, ali momčad je dobro reagirala. Ako je Neuer igrač utakmice, znači da smo puno napadali. Živi smo. Uzvrat će biti još teži, ali vjerujemo u sebe.

Tchouaméni ljutit zbog kartona

Veznjak Aurélien Tchouaméni odradio je veliku bitku na sredini terena, a zaradio je i žuti karton zbog kojeg je bio vidno frustriran.

​- Ne znam što se dogodilo kod te situacije, samo sam trčao. Sudac je odlučio da je bilo previše prekršaja i da mora dati žuti karton. Ne razumijem odluku.

Francuz je svjestan da Real u uzvratu mora odigrati mnogo bolje.

​- Napravili smo neke dobre stvari, ali kad kreneš s 0-2, sve je teže. Imamo samopouzdanja. Znamo da igramo protiv vrhunske svjetske momčadi. Ako u Münchenu budemo na našoj razini, siguran sam da možemo napraviti nešto veliko.

Díaz: Mogli smo zabiti još koji gol

S druge strane, strijelac prvog gola za Bayern, Luis Díaz, imao je pomiješane osjećaje.

​- Ostvarili smo rezultat koji smo htjeli, ali ostaje gorak okus jer smo mogli zabiti barem još jedan gol. Imali smo prilike za to. Znali smo da je Real ovdje vrlo jak. U drugom poluvremenu smo malo više kontrolirali igru i da smo bili precizniji, vratili bismo se kući s ugodnijom prednošću. Moramo biti spremni za uzvrat.

