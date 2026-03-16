IMAO SPREMAN ODGOVOR

Rüdiger se oglasio nakon starta 'za zatvor': Pa nisam ga ubio...

Piše Jakov Drobnjak,
Nije to bio prekršaj za crveni karton. Nisam ga htio ozlijediti. Uvijek se borim i dajem sve od sebe. Njegove su izjave pretjerane, rekao je njemački stoper o toj situaciji

Real Madrid brani prednost od 3-0 protiv Manchester Cityja u osmini finala Lige prvaka. Federico Valverde zabio je tri komada u prvoj utakmici u Madridu, a sada slijedi veliki dvoboj u Manchesteru. Na konferenciju za medije stigao je stoper Antonio Rüdiger, ali glavno pitanje upućeno njemu nije bilo vezano za Ligu prvaka, već za njegov divljački start na igrača Getafea koji je podigao prašinu.

Podsjetimo, igrala se 26. minuta utakmice između Reala i Getafea kada je Diego Rico, nakon duela s Ardom Gülerom, ostao ležati na tlu. Prema njemu je u trku dolazio Antonio Rüdiger, koji ga je koljenom udario u tijelo. Snimke pokazuju kako je Rüdiger nakon toga stao na njegovo rame i potkoljenicom ponovno zahvatio lice protivničkog igrača. Rudiger je imao spreman odgovor na pitanje o tome.

- Kad gledate usporenu snimku, izgleda ružno, neću to poreći. Ali nisam ga ubio, iako on priča kao da sam ga ubio. Ne treba pretjerivati. Da sam išao s namjerom da ga ozlijedim, ne bi se više digao. Vidjeli ste kako je trčao nakon toga, a ja sam ostao u igri. Dakle, nije to bio prekršaj za crveni karton. Nisam ga htio ozlijediti. Uvijek se borim i dajem sve od sebe. Njegove su izjave pretjerane - rekao je njemački stoper.

Nakon tog incidenta njemački Bild žestoko je opleo po Rüdigeru.

"Izbornik reprezentacije, Julian Nagelsmann najavio je da će kod kuće ostaviti i zvijezde kojima su zajamčene startne pozicije u svojim klubovima. Rüdiger je trenutno na vrhu te liste. Prvo, takvo ponovljeno nedolično ponašanje, koje krši temeljna pravila sporta, je neprihvatljivo. Drugo, ne treba nam iz sportskog kuta gledanja, jer imamo snažnu središnju obranu u Schlotterbecku i Tahu. Rüdiger se u reprezentaciji cijeni kao timski igrač, suigrači ga vole. Međutim, netko tko tako redovito gubi kontrolu je neprihvatljiv", napisali su.

