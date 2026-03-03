Obavijesti

VAR U KVARU

VIDEO Pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan. Šimunić i Pepe su crvenkapice za ludog Rüdigera

Foto: YouTube

Pepe bi za svoje startove danas služio zatvorsku kaznu. Bez mogućnosti pomilovanja. Rudiger je na dobrom putu da ga zamijeni

Pepe je u 10 godina u Realu imao startove za koje bi danas vjerojatno služio nekoliko godina zatvora. Bezuvjetno. Sergio Ramos bio je opaki tip. Beskompromisan. Čvrst u duelima. Pepe je bio isto to. Puta dva. Dodatno je imao ispade za koje biste pomislili da čovjeku fali koja daska u glavi. Poput onog šutiranja igrača dok je ležao na travi.  

Pogledajte video (oprez, uznemirujuće i nasilno)

Antonio Rüdiger u Real je došao iz Chelseaja 2022. godine. I jako brzo postao novi Pepe. U finalu Lige prvaka 2021. godine u dresu Chelseaja polomio je Čitljivog De Bruynea koji je imao frakturu nosa i orbitalne kosti. Dobio je žuti karton za to. Tri godine ranije u dresu njemačke reprezentacije u Ligi nacija kopačkom je nagazio Francuza Pavarda dok je ovaj ležao na travi. 

U finalu Kupa kralja prošle godine u porazu od Barcelone 3-2 petero ga je moralo držati da ne dođe do suca. Na kraju je nešto bacio prema arbitru, dobio je šest utakmica kazne.

Pogledajte video

Najnoviji ispad Realovog divljaka bio je u porazu od Getafea na Santiago Bernabeuu (0-1).

U 26. minuti Getafeov Diego Rico je pao nakon duela. Rüdiger je bio blizu i udario ga je koljenom. Na prvu se to nije ni vidjelo tako dobro. Ali usporena snimka otkrila je svu surovost ovog starta koji je bio namjeran. 

Pogledajte video

@footbol_futbol #dúo con @Ruben Rodriguez ♬ sonido original - Ruben Rodriguez

Rüdiger je imao potpunu kontrolu nad svojim tijelom i namjerno je koljenom išao zdrobiti igrača ispod sebe. 

- Pa ja bih dobio 10 utakmica kazne da sam ovo napravio. Ne znam čemu služi VAR - bijesan je bio Rico nakon utakmice. Otkrio je i da su se minutu prije toga njih dvojica zakačili i da mu je Rüdiger nešto dobacivao. 

Samo je čekao kad će mu vratiti. 

- Pa on čak gura sugirača da bi mene udario u lice - dodao je Getafeov igrač.

Komentator Juanma Castaño opisao je start kao "jedan od najbrutalnijih prekršaja koje smo ikada vidjeli", dok je sudački ekspert Perez Burrull za Radio Marcu bio jasan: 

"Ovo je akcija koju je VAR morao pregledati. Po mojem mišljenju, branič Real Madrida morao je biti isključen."

