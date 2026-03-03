VIDEO Pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan. Šimunić i Pepe su crvenkapice za ludog Rüdigera

Pepe je u 10 godina u Realu imao startove za koje bi danas vjerojatno služio nekoliko godina zatvora. Bezuvjetno. Sergio Ramos bio je opaki tip. Beskompromisan. Čvrst u duelima. Pepe je bio isto to. Puta dva. Dodatno je imao ispade za koje biste pomislili da čovjeku fali koja daska u glavi. Poput onog šutiranja igrača dok je ležao na travi.

Pogledajte video (oprez, uznemirujuće i nasilno)

Antonio Rüdiger u Real je došao iz Chelseaja 2022. godine. I jako brzo postao novi Pepe. U finalu Lige prvaka 2021. godine u dresu Chelseaja polomio je Čitljivog De Bruynea koji je imao frakturu nosa i orbitalne kosti. Dobio je žuti karton za to. Tri godine ranije u dresu njemačke reprezentacije u Ligi nacija kopačkom je nagazio Francuza Pavarda dok je ovaj ležao na travi.

U finalu Kupa kralja prošle godine u porazu od Barcelone 3-2 petero ga je moralo držati da ne dođe do suca. Na kraju je nešto bacio prema arbitru, dobio je šest utakmica kazne.

Pogledajte video

Najnoviji ispad Realovog divljaka bio je u porazu od Getafea na Santiago Bernabeuu (0-1).

U 26. minuti Getafeov Diego Rico je pao nakon duela. Rüdiger je bio blizu i udario ga je koljenom. Na prvu se to nije ni vidjelo tako dobro. Ali usporena snimka otkrila je svu surovost ovog starta koji je bio namjeran.

Pogledajte video

Rüdiger je imao potpunu kontrolu nad svojim tijelom i namjerno je koljenom išao zdrobiti igrača ispod sebe.

- Pa ja bih dobio 10 utakmica kazne da sam ovo napravio. Ne znam čemu služi VAR - bijesan je bio Rico nakon utakmice. Otkrio je i da su se minutu prije toga njih dvojica zakačili i da mu je Rüdiger nešto dobacivao.

Samo je čekao kad će mu vratiti.

- Pa on čak gura sugirača da bi mene udario u lice - dodao je Getafeov igrač.

Komentator Juanma Castaño opisao je start kao "jedan od najbrutalnijih prekršaja koje smo ikada vidjeli", dok je sudački ekspert Perez Burrull za Radio Marcu bio jasan:

"Ovo je akcija koju je VAR morao pregledati. Po mojem mišljenju, branič Real Madrida morao je biti isključen."