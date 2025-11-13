Rujevica večeras mijenja ime. Na svečanost dolaze Modrić, Dalić i predsjednik HNS-a...

Večeras će se na stadionu Rujevica održati svečanost otkrivanja ploče povodom preimenovanja kampa i stadiona Rijeke u čast prerano preminulom članu klupske uprave Deanu Šćulcu. Rujevica će od večeras nositi novo ime: Stadion HNK Rijeka – Dean Šćulac. Ovim činom klub želi trajno obilježiti njegov doprinos razvoju kluba.

Kako javlja Novi list, na svečanosti će sudjelovati cijela hrvatska nogometna reprezentacija predvođena kapetanom Lukom Modrićem, stručni stožer na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem te najviša delegacija Hrvatskog nogometnog saveza koju predvodi predsjednik Marijan Kustić.

Dean Šćulac, dugogodišnji dopredsjednik Rijeke, preminuo je u 56. godini života nakon duge borbe s teškom bolešću. Od prvog dana radio je uz Damira Miškovića, s kojim je izgradio temelje moderne Rijeke. Zajedno su klub podigli na razinu jednog od najuspješnijih u Hrvatskoj tijekom posljednjih deset godina.

Pula: MAXtv 1. HNL, 10. kolo, NK Istra 1961 - HNK Rijeka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ovim činom želimo trajno obilježiti doprinos gospodina Šćulca razvoju našeg kluba kao i njegovu predanost sportu, zajednici i vrijednostima koje je živio i prenosio - poručili su iz Rijeke.