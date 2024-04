Rukomet u Parizu ostaje bez Karabatića i Hansena, karijeru završavaju i hrvatske legende

Nakon gotovo 20 godina, tijekom kojih sam imao privilegiju da mi je najbolji hobi na svijetu ujedno bio i posao, dolazi vrijeme da odložim tenisice.

Mikkel Hansen (36) na Olimpijskim igrama u Parizu podvući će crtu pod igračku karijeru, jednu od najvećih koje je rukomet imao priliku doživjeti. Dugu plavu kosu i traku oko glave gledat ćemo na parketu još samo nekoliko mjeseci jer je velemajstor iz Helsingora odlučio da obitelj mora postati prvi i jedini prioritet.

Rukomet će istovremeno ostati bez dva najveća velemajstora u zadnjih 15 godina jer će u Parizu zadnje utakmice igrati i Nikola Karabatić (40). On je još uoči sezone najavio da će mu biti zadnja, pa neutralni rukometni svijet zaziva scenarij iz snova, da njihova zadnja utakmica bude u finalu Olimpijskih igara. Francuzi i Danci, inače, igrali su olimpijsko finale i u Tokiju i u Riju.

Hansen je s Danskom tri puta bio svjetski prvak, jednom europski i olimpijski. Karabatić s Francuskom ima četiri svjetska zlata, tri olimpijska, tri europska i samo je to dovoljan detalj svima da ga proglase najvećim svih vremena. Tako ga je, kako je i zaslužio, nedavno ispratila i zagrebačka Arena u kojoj je zadnji puta zaigrao u dresu PSG-a. Karabatić je i tri puta, s tri različita kluba (Montpellier, Kiel, Barcelona), osvojio Ligu prvaka, Hansen samo to nije uspio, ima zadnju šansu s Aalborgom, ali zato jest titulu najboljeg strijelca europskih prvenstava s 296 golova, jednim više baš od Karabatića. Obojica su po tri puta bili najbolji rukometaši svijeta...

Na kraju sezone oprostit će se i jedan od najboljih hrvatskih, kojega je također dugo krasila traka i duga kosa. Ivan Čupić (38) prelomio je i prihvatio ponudu Zagreba da bude pomoćni trener. Dobri stari Čupko nije ispunio najveću želju i osvojio zlato s Hrvatskom, ali jest tri Lige prvaka, dvije s Vardarom i jednu s Kielcom, čime ulazi u red posebnih. Takvim ga ga je učinila i nesreća uoči Olimpijskih igara u Pekingu, kada je ostao bez pola prsta, ali ne i bez volje i motivacije da postane još jači i bolji.

U dresu švicarskog Kriensa karijeru će uskoro zaključiti Željko Musa (38). Dalje od onog gola Norveškoj za finale Eura 2020. ne treba. Naš dobri div odmah će i preuzeti klupu švicarskog kluba, u kojem igra Marin Šipić.

Za Kriens je do polovice sezone igrao Andy Schmid (40), koji se oprostio na siječanjskom Euru u dresu Švicarske, čiji će postati izbornik. Ostvario se u Löwenu, u kojemu naljeto s rukometom prestaje Uwe Gensheimer (37), jedan od najčarobnijih zglobova ovoga i prošloga desetljeća, i postaje sportski direktor kluba. On neće u Pariz, kojemu se za kraj nada Španjolac Joan Canellas. Mislili su još prije pet godina da ne može i da je prespor, a on je, evo, izdržao do 38... 

Mikkel Hansen

Za Dansku debitirao 2007. godine i u 266 utakmica zabio impresivnih 1346 golova

Ivan Čupić

Ima sedam medalja s Hrvatskom i 154 nastupa uz 558 golova. U Ligi prvaka zabio 948

Nikola Karabatić

Traje u reprezentaciji od Švedske 2002. Francuski dres oblačio 356 puta i proslavio 1293 gola