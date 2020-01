Slovenci, dođite u Stockholm! Bit će najmanje 10.000 Hrvata

Hrvatska, Norveška i Slovenija opet su u završnici kao i prije tri godine na SP-u Francuskoj, a ovaj put se u njihovo društvo ugurala i Španjolska. Slovenci na tome natjecanju i posljednji put osvojili medalju, a tada su nas pobijedili u utakmici za broncu.

Opet su u prilici za medalju, ali ovaj put su podignuli letvicu više. Naravno, cilj im je zlato, ali to je cilj i Španjolskoj, Hrvatskoj i Norveškoj.

Europsko prvenstvo dolazi svome kraju, a u petak nas u Stockholmu čekaju polufinala i borba za medalje. Slovenci igraju protiv Španjolske od 20 i 30 i nadaju se da mogu preko njih do finala, ali uz pomoć svojih navijača. Slovenci u dosadašnjem dijelu Eura nisu imali baš tako glasnu podršku, ali igrači se nadaju da će se to promijeniti pa su pozvali navijače da rezerviraju čartere, ali i državu da malo promovira rukomet.

- Nadam se da ćemo se stvarno okupiti u Stockholmu. Ponekad imam dojam da nemamo podršku od države, ali vjerujem da će doći brojni navijači i da će nas podržati. Kapacitet stadiona je preko 20.000 mjesta, bit će dosta karata. Podrška navijača bi nam mnogo značila, pa bit će najmanje 10.000 Hrvata. Pozivam zato Savez da organizira čartere u paketu s kartama i hotelom po povoljnoj cijeni. To bi bilo baš lijepo - rekao je sjajni lijevi vanjski Borut Mačkovšek (27).

Hrvatska je imala nevjerojatnu podršku u Beču i Grazu, na trenutke se činilo kao da smo mi domaćini Eura. I u Švedskoj ćemo imati fantastičnu podršku, ali naravno, u nešto manjem broju nego u Austriji.

Savez je brzo poslušao Mačkovšeka i organizirao čartere za Stockholm, baš kao i HRS. Ako želite kojim slučajem na polufinale, morat ćete izdvojiti 7000 kn i to za let i noćenje. A gdje su i još troškovi od karata za ulaznicu...

Slovenci igraju baš odlično na ovome prvenstvu. Nije ih izbacila iz takta ta neočekivana smjena Veselina Vujovića, a reprezentaciju je mjesec dana prije prvenstva preuzeo Ognjen Vranješ. Sjajni trener je brzo u momčad ugradio svoj DNK, čvrstu igru u obrani i lepršavost u napadu i to jako dobro izgleda. Doduše, izgubili su od Mađara i Norvežana u drugom krugu, ali protiv Norveške su igrali rasterećeno i u kombiniranom sastavu.

Velike nade imaju u ovo prvenstvo, a kada su otišli ovako daleko, nadaju se da mogu i do zlata. Mačkovšek je u vezi toga dao zanimljivo obećanje, a to da će istetovirati nešto u vezi titule ako i dođu do nje.

- Prije prvenstva sam rekao da imam osjećaj da ćemo biti prvaci. Ako postanemo prvaci, tetovirat ću se, nešto vezano za osvajanje titule. U Vespremu smo pričali da ćemo obrijati glave ako osvojimo Ligu prvaka, ali nismo uspjeli. Sada mi pak ideja o šišanju ipak ne izgleda baš pametno . rekao je nabrijani Mačkovšek za delo.si.

Ovo je Slovencima tek drugo polufinale na Euru, a prvi i posljednji put je to bilo 2004. kada se igralo u Sloveniji.

