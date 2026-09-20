Rukometaši Bjelovara slavili su protiv Rudara! Goluža je isprao gorak okus nakon Zagreba...

U pravoj prvenstvenoj utakmici rukometaši Bjelovara u drugom su kolu najelitnijeg razreda osvojili dva boda nakon 60 minuta prave rovovske bitke u obrani za svaku loptu. Da je obrana ključ svake utakmice, na čemu inzistira trener Slavko Goluža, pokazuje i mali broj pogodaka. Posebice u prvom dijelu, kada su gosti iz Ruda, mjesta u samoborskom susjedstvu, samo sedam puta zatresli mrežu domaćina. Susret je završio 23-19 u korist 'kesizubaca'.

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Pokretanje videa... 01:38 Rukometašice Bjelovara | Video: Damir Špehar/PIXSELL

Razlika iz prvog dijela ostala je i na kraju. No, nije sve izgledalo tako bajno jer je prvi pogodak pao tek u četvrtoj minuti, kada su gosti poveli. Rukometaši Bjelovara, na opće zadovoljstvo brojnog gledališta, tek su u 15. minuti uspjeli nametnuti svoj ritam i početi stvarati razliku, koja se u 25. minuti popela na visokih pet pogodaka (11:6).

Foto: rk bjelovar

U toj mini-seriji, u kojoj su domaći rukometaši u samo tri minute postigli četiri pogotka zaredom, istaknuo se Goričanec s dva pogotka, a po jedan su dodali Špruk i Buljina. U drugom dijelu susreta Bjelovarčani su uspjeli održati prednost od četiri pogotka, uspješno odolijevajući svim pokušajima gostiju da smanje zaostatak i prirede eventualno iznenađenje.

U pobjedničkoj momčadi posebno su se istaknuli prvi strijelac utakmice Grizelj s osam pogodaka, od kojih je šest postigao iz sedmeraca, te Filip Goričanec, koji je iz devet pokušaja sedam puta matirao gostujuće vratare. Njima se pridružio Jakov Juras s pet pogodaka.

Kod gostiju najbolji dojam ostavio je vratar Marko Prpić s devet obrana, među kojima i jednom nakon udarca sa sedam metara. Uz njega pozornost je privukao i Marko Tarabochia, koji je realizirao četiri od pet sedmeraca.

Foto: rk bjelovar

Idućeg petka Golužini rukometaši putuju na jedan od dva križna puta ove sezone. Naime, tada igraju u Našicama protiv Nexea, koji je, uz Zagreb, ipak klasa iznad ostalih momčadi.

BJELOVAR – RUDAR 23:19 (11:7)

Bjelovar, 19. 9. 2026., Dvorana europskih prvaka. Gledatelja: 700. Suci: N. Knežević/D. Tunuković. Delegat: Z. Ladić.

BJELOVAR: Mudrinjak (3 obrane), Sunajko (3 obrane), Špruk 1, Flanjak, Švenda, Juras 5, I. Goluža, Saraja, Bjeliš, Kasumović, Petrović, Grizelj 8 (6), Buljina 2, Hrnjak, Goričanec 7. TRENER: Slavko Goluža.

RUDAR: Prpić (9 obrana), M. Bartolić (1 obrana), Skenderović 1, Glivetić, Dujmović, Živković 1, Tarabochija 4, Trčak 3, Grečić 2, Škreb 2, Martinko 1, Suban 2, G. Bartolić 2, Vicić 1, Ćosić, Stanić. TRENER: Andrej Trčak.

Sedmerci: Bjelovar 8/6, Rudar 8/7.