Rukometaši kreću u borbu za polufinale, a vraća se i HNL. Evo gdje gledati sve utakmice

Europsko rukometno prvenstvo došlo je do najzanimljivijeg djela i kreće prava borba za medalje, a nakon zimske stanke vraća se i HNL. Nije dosadno ni u talijanskoj ligi gdje nastupa Šučićev Inter. Evo gdje gledati sve dvoboje dana.

Hrvatska - Island (15.30 sati) RTL

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra prvu utakmicu drugog kola Europskog prvenstva. Nakon što su izabranici Dagura Sigurdssona s velikih osam razlike izgubili od Švedske (33-25), slijedi borba za plasman u polufinale. Pred rukometašima su četiri utakmice, a prvi protivnik je Island. Hrvatska je u drugi krug natjecanja ušla kao drugoplasirana iz grupe E te nije prenijela ni jedan bod dok Island ima dva boda.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jasno je da nam je potrebna puno bolja igra od one kakvu je Hrvatska pokazala protiv Švedske, ali Island je dobro znan protivnik. Prošle godine pobijedili smo ih (32-26) na Svjetskom prvenstvu kada nam je bila potrebna pobjeda od minimalno četiri razlike i tako ostali u igri za četvrtfinale. Sada nema mjesta kalkulacijama, nakon onih -8 protiv Švedske, potrebna nam je pobjeda.

Utakmica je na rasporedu u 15.30 sati uz prijenos na RTL-u.

Varaždin - Gorica (16 sati)

Nakon zimske stanke, danas je na rasporedu prvi susret 19. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Od 16 sati susreću se Varaždin i Gorica, uz prijenos na kanalu MaxSport 1. Varaždin drži šesto mjesto s 23 boda, dok je Gorica sedma s 19 bodova. Ove momčadi su se susrele dva puta ove sezone, Varaždin je na gostovanju u Turopolju slavio 3:1, dok su u Varaždinu remizirali 1:1.

Gorica i Varaždin sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako je utakmica na rasporedu u 16 sati, nije sigurno hoće li se ona odigrati. Razlozi su nepovoljni vremenski uvjeti jer je travnjak na stadionu Varteks smrznut. Ako inspekcija odluči da teren nije pogodan za igru, dvoboj će se igrati u ponedjeljak.

Inter - Pisa (20.45 sati) Arena Sport 4

U 22. kolu talijanske Serie A susreću se Inter i Pisa. 'Nerazzurri' su vodeći na tablici s 49 bodova dok je Pisa na pretposljednjem mjestu s 14 bodova.

Utakmica je na rasporedu u 20.45 sati, uz prijenos na kanalu Arena Sport 4.

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Inter je upisao poraz u posljednjoj utakmici Lige prvaka protiv Arsenala (1-3), a strijelac jedinog gola za 'nerazzurre' bio je Petar Sučić u 18. minuti.