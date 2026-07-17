Rukometaši Nexea i Sesveta saznali svoje protivnike u EL

Rukometaši Nexea i Sesveta u petak su saznali svoje suparnike u prvoj fazi Europske lige za sljedeću sezonu, tako će Našičani igrati u skupini A s norveškim Elverumom, francuskim Saint-Raphaelom i švedskim Hammarbyjem, dok će Sesvećani u skupini D za suparnike imati švedski Savehof, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer.

Reformirana Europska liga sljedeće sezone će imati čak pet faza natjecanja. U prvoj, koja će se odvijati od 29. rujna do 2. prosinca, 32 momčadi svrstane u osam skupina po četiri igrat će dvokružno, a prva dva sastava izborit će prolazak dalje. U drugom krugu će im se pridružiti treći i četvrti sastavi iz skupina Lige prvaka, a tih 28 momčadi će tvoriti 14 parova koji će između 9. veljače i 2. ožujka odigrati po dvije utakmice. Ukupni pobjednici tih parova plasirat će se u osminu finala u kojoj će im se pridružiti petoplasirani sastavi iz druge faze Lige prvaka.

Utakmice osmine finala na programu su 23. i 30. ožujka, a pobjednici će se plasirati u četvrtfinale. Dvoboju četvrtfinala će se igrati 20-21. i 27-28. travnja, a pobjednici će izboriti prolazak na završni turnir koji će se igrati 22. i 23. svibnja u Hamburgu.