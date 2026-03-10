Obavijesti

VELIKI USPJEH

Rukometaši Nexea izborili nokaut-fazu Europske lige!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
9
Našice: EHF Europska liga, RK Nexe - TSV Hannover Burgdorf | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

NEXE - HANNOVER 26-23 Najbolji u dresu domaćina bio je Ivan Babić koji je zabio devet golova iz isto toliko udaraca

Admiral

Nexe nastavlja europsku avanturu! Rukometaši iz Našica u posljednjem kolu drugog kruga EHF Europska liga svladali su na domaćem terenu njemački TSV Hannover-Burgdorf rezultatom 26-23 i tako izborili plasman među 12 najboljih momčadi natjecanja. Našičani su pobjedom osigurali drugo mjesto u skupini te će u doigravanju tražiti put prema četvrtfinalu protiv trećeplasirane momčadi iz treće skupine.

Domaća momčad od početka je nametnula ritam koji je teško bilo pratiti. Obrana je funkcionirala odlično, a Radovanović je sigurnim obranama držao prednost. Nakon pogotka Aleksandar Bakića u 14. minuti Nexe je vodio 5-2, što je natjeralo trenera gostiju Juan Carlos Pastora da pozove time-out.

Našičani su nastavili kontrolirati susret pa su u 21. minuti povećali prednost na 8-4. Iako su se Nijemci nakratko približili na dva gola zaostatka, domaćin je u završnici prvog dijela ponovno podigao tempo. Golovima Luka Moslavaca i Ivan Barbića Nexe je na odmor otišao s uvjerljivih 14-9.

EUROPSKA LIGA Srna se vratio prije očekivanog, Nexe odigrao najbolju utakmicu sezone bez Lučina i Štrleka
Srna se vratio prije očekivanog, Nexe odigrao najbolju utakmicu sezone bez Lučina i Štrleka

U nastavku je Barbić nastavio pogađati, posebno sa sedam metara, pa je domaćin imao i šest pogodaka prednosti (16-10). No gosti su uzvratili serijom i u 40. minuti stigli na samo gol zaostatka (17-16), što je natjeralo trenera Sašu Barišić-Jamana da pozove minutu odmora. U završnici je važnu ulogu odigrao mladi golman Predrag Serdar. Ušao je na vrata kako bi pokušao obraniti sedmerac, a iako nije zaustavio prvi udarac, ostao je među stativama i s nekoliko obrana podigao publiku na noge.

Na ulasku u posljednjih deset minuta Nexe je imao tri gola prednosti, a ključni trenutak dogodio se nešto više od četiri minute prije kraja kada je Matko Moslavac pogodio za 25-21. Ubrzo je Barbić svojim devetim golom povećao na 26-21 i praktički riješio pitanje pobjednika.

Nijemci su do kraja samo ublažili poraz, a konačnih 26-23 donijelo je veliko slavlje u Našicama i potvrdu prolaska u doigravanje za četvrtfinale europskog natjecanja.

OSTALO

